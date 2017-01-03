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У Черкасах поліція заарештувала чиновника, який вимагав 35 тис. грн хабара за зняття арешту з автомобіля

Поліція також затримала посередника чиновника - директора комерційної структури
У Черкасах поліція затримала начальника відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції за отримання хабара розміром в 35 тис. грн за зняття арешту з автомобіля.
У Черкасах поліція заарештувала чиновника, який вимагав 35 тис. грн хабара за зняття арешту з автомобіля Фото: npu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Черкаській області.

"29-річний чиновник вимагав від директора фермерського господарства 35 тисяч гривень неправомірної вигоди. За ці кошти з транспортного засобу зняли б арешт і закрили виконавче провадження", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, поліція також затримала посередника чиновника - директора комерційної структури.

У рамках кримінального провадження відкрито справу за ч. 3 ст. 368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові на хабарі в 20 тис. грн затримали співробітників ГФС.

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01 03 2017 22:37
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