CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Черкасах поліція затримала начальника відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції за отримання хабара розміром в 35 тис. грн за зняття арешту з автомобіля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Черкасах поліція заарештувала чиновника, який вимагав 35 тис. грн хабара за зняття арешту з автомобіля
Поліція також затримала посередника чиновника - директора комерційної структури
Фото: npu.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Черкаській області.
"29-річний чиновник вимагав від директора фермерського господарства 35 тисяч гривень неправомірної вигоди. За ці кошти з транспортного засобу зняли б арешт і закрили виконавче провадження", - сказано в повідомленні.
Як повідомляється, поліція також затримала посередника чиновника - директора комерційної структури.
У рамках кримінального провадження відкрито справу за ч. 3 ст. 368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, нещодавно у Харкові на хабарі в 20 тис. грн затримали співробітників ГФС.
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01 03 2017 22:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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