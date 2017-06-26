У Чернігівській області до п’яти років позбавлення волі засуджено двох поліцейських-хабарників Поліцейські вимагали у мешканця обласного центру 7,5 тис. грн за закриття кримінального провадження щодо скоєння ДТП

Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок старшому слідчому та старшому інспектору нагляду за дорожнім рухом Чернігівського райвідділу поліції, яких у липні минулого року співробітники СБУ затримали на хабарі.

Фото: vikka.ua

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Поліцейські вимагали у мешканця обласного центру 7,5 тис. грн за закриття кримінального провадження щодо скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Суд визнав зловмисників винними за ст. 368 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі кожному з конфіскацією майна. Крім того, за рішенням суду хабарників позбавлено спеціальних звань та права обіймати посади у правоохоронних органах. Нагадаємо, Генпрокуратура України повідомила про підозру в хабарництві трьом чиновником головного управління Державної фіскальної служби в Київській області, серед яких колишній керівник.

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