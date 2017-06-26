CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДеснянський районний суд Чернігова виніс вирок старшому слідчому та старшому інспектору нагляду за дорожнім рухом Чернігівського райвідділу поліції, яких у липні минулого року співробітники СБУ затримали на хабарі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернігівській області до п’яти років позбавлення волі засуджено двох поліцейських-хабарників
Поліцейські вимагали у мешканця обласного центру 7,5 тис. грн за закриття кримінального провадження щодо скоєння ДТП
Фото: vikka.ua
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Поліцейські вимагали у мешканця обласного центру 7,5 тис. грн за закриття кримінального провадження щодо скоєння дорожньо-транспортної пригоди.
Суд визнав зловмисників винними за ст. 368 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі кожному з конфіскацією майна. Крім того, за рішенням суду хабарників позбавлено спеціальних звань та права обіймати посади у правоохоронних органах.
Нагадаємо, Генпрокуратура України повідомила про підозру в хабарництві трьом чиновником головного управління Державної фіскальної служби в Київській області, серед яких колишній керівник.
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26 06 2017 21:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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