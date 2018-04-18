У Чернігові затримали військового-контрактника, який продавав гранатомети і гранати

У Чернігові правоохоронці затримали військовослужбовця-контрактника за незаконний продаж двох гранатометів і гранат.

Зловмисника затримано згідно зі ст. 208 КПК, відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконні дії з вогнепальною зброєю і боєприпасами. Також розглядається можливість кваліфікації дій затриманого за ще однією статтею Кримінального кодексу - ч.3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин), - повідомляють на сайті Головного управління Нацполіції України.

На початку квітня військовослужбовець продав цивільній особі п'ять ручних гранат і майже півтори сотні патронів калібру 7,62 мм.

"Продовжуючи злочинну діяльність, 17 квітня він реалізував два гранатомети РПГ-26, за які отримав майже 19 тис. гривень. Після цього зловмисника відразу затримали згідно зі статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

За попередньою інформацією, боєприпаси були привезені військовослужбовцям із зони АТО.

Зброю, боєприпаси і гроші вилучено. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Нагадаємо, у Житомирській області правоохоронці, розслідуючи пошкодження магістрального нафтопроводу, вийшли на схему розкрадання спеціальної техніки і транспортних засобів.