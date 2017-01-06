У червні на строкову службу призвуть тисячу офіцерів запасу

У ЗСУ розповіли, скільки офіцерів запасу призвуть у червні

Перша призовна хвиля офіцерів запасу розпочнеться в червні, на строкову службу до лав Збройних сили України призвуть близько тисячі військовослужбовців за 80 військовими спеціальностями.

"Протягом червня ми маємо призвати до лав ЗСУ близько тисячі військовозобов’язаних – офіцерів запасу за приблизно 80 військовими спеціальностями", – повідомив офіцер управління у зв'язках з громадськістю ЗСУ Владислав Селезньов, інформує Радіо Свобода.

За словами представника ЗСУ, офіцери запасу будуть проходити службу в тилових підрозділах. За власним бажанням і після підписання контракту вони можуть пройти бойову підготовку в районі проведення АТО.

Нагадаємо, Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.