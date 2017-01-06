У червні на строкову службу призвуть тисячу офіцерів запасу
"Протягом червня ми маємо призвати до лав ЗСУ близько тисячі військовозобов’язаних – офіцерів запасу за приблизно 80 військовими спеціальностями", – повідомив офіцер управління у зв'язках з громадськістю ЗСУ Владислав Селезньов, інформує Радіо Свобода.
За словами представника ЗСУ, офіцери запасу будуть проходити службу в тилових підрозділах. За власним бажанням і після підписання контракту вони можуть пройти бойову підготовку в районі проведення АТО.
Нагадаємо, Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.
Під час призову офіцерів запасу з числа випускників військових кафедр українських вищих навчальних закладів громадяни чоловічої та жіночої статі можуть залучатися до служби на рівних умовах.
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