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У червні на строкову службу призвуть тисячу офіцерів запасу

У ЗСУ розповіли, скільки офіцерів запасу призвуть у червні
Перша призовна хвиля офіцерів запасу розпочнеться в червні, на строкову службу до лав Збройних сили України призвуть близько тисячі військовослужбовців за 80 військовими спеціальностями.
У червні на строкову службу призвуть тисячу офіцерів запасу Фото: AFP

"Протягом червня ми маємо призвати до лав ЗСУ близько тисячі військовозобов’язаних – офіцерів запасу за приблизно 80 військовими спеціальностями", – повідомив офіцер управління у зв'язках з громадськістю ЗСУ Владислав Селезньов, інформує Радіо Свобода.

За словами представника ЗСУ, офіцери запасу будуть проходити службу в тилових підрозділах. За власним бажанням і після підписання контракту вони можуть пройти бойову підготовку в районі проведення АТО.

Нагадаємо, Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.

Під час призову офіцерів запасу з числа випускників військових кафедр українських вищих навчальних закладів громадяни чоловічої та жіночої статі можуть залучатися до служби на рівних умовах.

 

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01 06 2017 19:57
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