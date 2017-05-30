Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.

Про це повідомив начальник ГУ персоналу – заступник начальника штабу Генерального штабу ЗСУ Артур Артеменко, інформує "Інтерфакс-Україна".

"П'ять хвилин тому я отримав інформацію, що міністр підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу за призовом. Тепер наказ буде відправлений у Мін'юст. Термін призову становить 18 місяців", - повідомив він на брифінгу.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України роз'яснили деякі положення порядку призову на військову службу осіб офіцерського складу у 2017 році.