НОВИНИМіністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу
Термін призову становить 18 місяців
Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua
Про це повідомив начальник ГУ персоналу – заступник начальника штабу Генерального штабу ЗСУ Артур Артеменко, інформує "Інтерфакс-Україна".
"П'ять хвилин тому я отримав інформацію, що міністр підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу за призовом. Тепер наказ буде відправлений у Мін'юст. Термін призову становить 18 місяців", - повідомив він на брифінгу.
Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України роз'яснили деякі положення порядку призову на військову службу осіб офіцерського складу у 2017 році.
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