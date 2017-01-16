У четвер Нацрада розгляне інцидент з появою російського військового у "Битві екстрасенсів"
За фактом трансляції зазначеної передачі відповідним підрозділам регулятора дано доручення провести моніторинг і запис програми, щоб ці матеріали розглянути на засіданні. Ефір телеканалу "СТБ" записано. Про це повідомляє прес-служба Нацради.
У Нацраді відзначають, що на трансляцію цієї передачі активно відреагувала глядацька аудиторія та медіа-спільнота, висловлюючи своє обурення і закликаючи регуляторний орган до адекватного реагування.
На черговому засіданні Національна рада винесе це питання на розгляд з голосу і ухвалить рішення у відповідності з чинним законодавством.
Нагадаємо, керівництво телеканалу СТБ вирішило більше не показувати в своєму ефірі "Битву екстрасенсів" виробництва російського телеканалу ТНТ.
15 січня в одному з епізодів програми "Битва екстрасенсів" російського каналу "ТНТ", яку транслював український канал "СТБ", показали чоловіка, який назвав себе російським військовим, що воював на Донбасі. Хоча в українській версії ефіру ці слова не прозвучали, вони є в оригінальній версії в мережі інтернет. Загалом участь в шоу взяли 6 чоловіків, одягнених в камуфляж.
За сюжетом програми, шестеро осіб у формі влаштували засідки на різних поверхах занедбаної будівлі. Під час одного з епізодів чоловік-екстрасенс звернувся до учасника програми з твердженням, що той "воював і зовсім нещодавно". Коли ведуча запитала, де саме воював, той відповів – в Україні. Це пізніше і підтвердив один із учасників, що назвався військовим.
Трансляція програми викликала обурення серед користувачів соціальних мереж, які закликали Національну раду з питань телебачення і радіомовлення негайно відреагувати на цю подію.
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