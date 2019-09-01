Корабель відносять до основної ударної сили ВМФ РФ у дальній морській зоні

У середу, 9 січня, у Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту Росії.

Про це повідомив експерт благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко.

"Вранці 9 січня у Чорне море увійшов ракетний протичовновий есмінець "Североморск" (619), проект "Фрегат", по класифікації НАТО - Udaloy", - зазначив Клименко.

"До Чорного моря вперше за часи окупації Криму зайшов не просто десантний корабель іншого флоту РФ, а не Чорноморського, а корабель, що відносять до основної ударної сили ВМФ РФ у дальній морській зоні", - підкреслив він.