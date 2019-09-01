CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 9 січня, у Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту Росії
Корабель відносять до основної ударної сили ВМФ РФ у дальній морській зоні
Фото: facebook.com/permalink
Про це повідомив експерт благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко.
"Вранці 9 січня у Чорне море увійшов ракетний протичовновий есмінець "Североморск" (619), проект "Фрегат", по класифікації НАТО - Udaloy", - зазначив Клименко.
"До Чорного моря вперше за часи окупації Криму зайшов не просто десантний корабель іншого флоту РФ, а не Чорноморського, а корабель, що відносять до основної ударної сили ВМФ РФ у дальній морській зоні", - підкреслив він.
Нагадаємо, що розвідувальний корабель британського флоту HMS Echoувійшов через протоку Босфор у Чорне море.
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