У Чорногорії знайшли мертвою українку, яка керувала готельним бізнесом
Тіло зі слідами ножових поранень знайшли у квартирі, де мешкала жінка, повідомляє видання Vijesti.
Прокуратура вже почала розслідування справи. Поліцейське управління офіційно не підтвердило, що це було вбивство. Неофіційно правоохоронці сказали, що тіло українки було знайдене з видимими слідами насильства.
Відзначається, що українка була директором компаній "Mimoza Group" i "Sea Trade". Остання фірма три роки тому купила знаменитий в регіоні готель "Мімоза" в центрі міста Тіват і в цьому місці завершила будівництво нового готельного комплексу. Також жінка була власником елітного комплексу "Перла" в Porto Montenegru в Тіваті.
Посольство України перевірить інформацію, поширену в ЗМІ.
"Дали доручення посольству перевірити цю інформацію", - повідомив у коментарі УНН заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
Нагадаємо, що в Польщі загинув учасник АТО Денис Лучіщак, який виїхав туди заробити на навчання своєї сестри.
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