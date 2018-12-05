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У Чорногорії знайшли мертвою українку, яка керувала готельним бізнесом

Посольство України перевірить інформацію, поширену в ЗМІ
У місті Котор у Чорногорії увечері 11 травня було знайдено мертвою громадянку України.
У Чорногорії знайшли мертвою українку, яка керувала готельним бізнесом Фото: google.com

Тіло зі слідами ножових поранень знайшли у квартирі, де мешкала жінка, повідомляє видання Vijesti.

Прокуратура вже почала розслідування справи. Поліцейське управління офіційно не підтвердило, що це було вбивство. Неофіційно правоохоронці сказали, що тіло українки було знайдене з видимими слідами насильства.

Відзначається, що українка була директором компаній "Mimoza Group" i "Sea Trade". Остання фірма три роки тому купила знаменитий в регіоні готель "Мімоза" в центрі міста Тіват і в цьому місці завершила будівництво нового готельного комплексу. Також жінка була власником елітного комплексу "Перла" в Porto Montenegru в Тіваті.

Посольство України перевірить інформацію, поширену в ЗМІ.

"Дали доручення посольству перевірити цю інформацію", - повідомив у коментарі УНН заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

Нагадаємо, що в Польщі загинув учасник АТО Денис Лучіщак, який виїхав туди заробити на навчання своєї сестри.

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12 05 2018 12:56
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