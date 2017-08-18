CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на хабарі у 90 тисяч гривень затримали голову однієї з конкурсних комісій КМДА.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Департаменті освіти обшук: голову конкурсної комісії КМДА затримали за хабар, - ФОТО
Він пообіцяв викладачу ліцею посприяти у його призначенні на посаду директора загальноосвітнього навчального закладу
Фото: facebook.com/permalin
"За 90 тисяч гривень неправомірної вигоди він пообіцяв викладачу ліцею посприяти у його призначенні на посаду директора загальноосвітнього навчального закладу", - повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції у Facebook.
Голову комісії затримали 18 серпня неподалік від місця його мешкання. Вилучили кошти, які він одержав у якості хабара за вирішення питання.
"На даний час на підставі ухвали суду проводяться обшуки в службових приміщеннях Департаменту, а також за місцем проживання правопорушника", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на передачі хабара, 11 серпня, затримали начальника митного поста "Західний" Львівської митниці ДФС.
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18 08 2017 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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