У Департаменті освіти обшук: голову конкурсної комісії КМДА затримали за хабар, - ФОТО Він пообіцяв викладачу ліцею посприяти у його призначенні на посаду директора загальноосвітнього навчального закладу

У Києві на хабарі у 90 тисяч гривень затримали голову однієї з конкурсних комісій КМДА.

Фото: facebook.com/permalin

"За 90 тисяч гривень неправомірної вигоди він пообіцяв викладачу ліцею посприяти у його призначенні на посаду директора загальноосвітнього навчального закладу", - повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції у Facebook. Голову комісії затримали 18 серпня неподалік від місця його мешкання. Вилучили кошти, які він одержав у якості хабара за вирішення питання. "На даний час на підставі ухвали суду проводяться обшуки в службових приміщеннях Департаменту, а також за місцем проживання правопорушника", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, на передачі хабара, 11 серпня, затримали начальника митного поста "Західний" Львівської митниці ДФС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію