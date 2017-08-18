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У Департаменті освіти обшук: голову конкурсної комісії КМДА затримали за хабар, - ФОТО

Він пообіцяв викладачу ліцею посприяти у його призначенні на посаду директора загальноосвітнього навчального закладу
У Києві на хабарі у 90 тисяч гривень затримали голову однієї з конкурсних комісій КМДА.
У Департаменті освіти обшук: голову конкурсної комісії КМДА затримали за хабар, - ФОТО Фото: facebook.com/permalin

"За 90 тисяч гривень неправомірної вигоди він пообіцяв викладачу ліцею посприяти у його призначенні на посаду директора загальноосвітнього навчального закладу", - повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції у Facebook.

Голову комісії затримали 18 серпня неподалік від місця його мешкання. Вилучили кошти, які він одержав у якості хабара за вирішення питання. 

"На даний час на підставі ухвали суду проводяться обшуки в службових приміщеннях Департаменту, а також за місцем проживання правопорушника", - йдеться в повідомленні. 
 

Нагадаємо, на передачі хабара, 11 серпня, затримали начальника митного поста "Західний" Львівської митниці ДФС.

 

 

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18 08 2017 11:58
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