У ДФС не мають даних про закриття проекту ЄС з модернізації кордону України

У ДФС зазначають, що відправили фінальний звіт щодо стану реалізації проектів до Спільного технічного секретаріату ЄС у грудні 2017 року

У Державній фіскальній службі заявили, що не мають інформації про припинення ЄС фінансування інфраструктурних проектів на українському кордоні.

"У зв’язку із появою у ЗМІ інформації щодо припинення ЄС фінансування інфраструктурних проектів на українському кордоні ДФС повідомляє, що наразі не має такої інформації", - повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

У ДФС зазначають, що відправили фінальний звіт щодо стану реалізації проектів до Спільного технічного секретаріату ЄС у грудні 2017 року.

"На сьогодні очікується зворотня інформація. Враховуючи це, говорити про припинення проектів та необхідність повернення коштів передчасно та некоректно", - наголошують у відомстві.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що Європейський Союз згорнув програму допомоги Україні, в рамках якої він був готовий виділити 29,2 млн євро на модернізацію шести пунктів пропуску на кордоні з Румунією, Словаччиною, Угорщиною і Польщею. Державна фіскальна служба не змогла ефективно витратити кошти.



