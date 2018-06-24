ДФС планує посилити контроль за ринком сигарет
"Державна фіскальна служба активізувала переговорний процес з учасниками тютюнового ринку щодо запровадження електронної системи контролю за виробництвом та обігом сигарет. Це - дієвий спосіб упередження появи на ринку фальсифікованої продукції, що і обговорили виробники тютюнових виробів на зустрічі з в. о. голови ДФС Проданом", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства за результатами зустрічі в. о. голови ДФС Мирослава Продана з учасниками ринку.
Кожен великий виробник на підприємстві має свою систему контролю, яка передбачає можливість відстежування шляху пачки сигарет від виробника до кінцевого споживача (track&trace) за допомогою унікального ідентифікатора, зазначили представники бізнесу
Електронна акцизна марка, на їх думку, має працювати аналогічно.
"На сьогодні є кілька варіантів того, якою має бути електронна акцизна марка, як працюватиме ця система. На мою думку, необхідно обрати один варіант, доопрацювати його з урахуванням інтересів держави і бізнесу та передавати на розгляд законотворцям", - зазначив Продан.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу України, якими передбачається підвищення вартості акцизів на тютюнові вироби.
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