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ДФС планує посилити контроль за ринком сигарет

Представники ДФС та бізнесу домовилися про вироблення спільної позиції
Представники Державної фіскальної служби та бізнесу домовилися виробити спільну позицію щодо запровадження електронної системи контролю за виробництвом тютюнових виробів.
ДФС планує посилити контроль за ринком сигарет Фото: з відкритих джерел

"Державна фіскальна служба активізувала переговорний процес з учасниками тютюнового ринку щодо запровадження електронної системи контролю за виробництвом та обігом сигарет. Це - дієвий спосіб упередження появи на ринку фальсифікованої продукції, що і обговорили виробники тютюнових виробів на зустрічі з в. о. голови ДФС Проданом", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства за результатами зустрічі  в. о. голови ДФС Мирослава Продана з учасниками ринку.

Кожен великий виробник на підприємстві має свою систему контролю, яка передбачає можливість відстежування шляху пачки сигарет від виробника до кінцевого споживача (track&trace) за допомогою унікального ідентифікатора, зазначили представники бізнесу

Електронна акцизна марка, на їх думку, має працювати аналогічно.

"На сьогодні є кілька варіантів того, якою має бути електронна акцизна марка, як працюватиме ця система. На мою думку, необхідно обрати один варіант, доопрацювати його з урахуванням інтересів держави і бізнесу та передавати на розгляд  законотворцям", - зазначив Продан.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу України, якими передбачається підвищення вартості акцизів на тютюнові вироби.

 
 
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24 06 2018 15:42
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