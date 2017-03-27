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У Дніпрі через українську мову побили багатодітну вдову "кіборга"

Із вуха жінки також вирвали сережку у вигляді тризуба
Матір 5 дітей, вдову "кіборга" Анну Счасну побили в одному із магазинів Дніпра через українську мову.
У Дніпрі через українську мову побили багатодітну вдову "кіборга" Анна Счасна. Фото: 24tv.ua

Жінка прийшла в магазин за стрічками (з них вона робить обереги солдатам). Однак, продавчині не сподобалась її українська мова, повідомляє ТСН.

"Вона бере ці стрічки, згрібає з прилавка і ховає їх на стелажі. І каже: ідіть звідси! Я дістаю телефон, кажу: ви хочете сказати, що ви не будете мені продавати товар, тому що я розмовляю українською? Да! Пошла вон, отсюда", – розповіла вдова.

Далі Анну схопили за косу і витягли з магазину, ще й розбили телефон і вирвали з вуха сережку у формі тризуба. Свідком цього стала власниця іншого ательє, однак так і не допомогла потерпілій.

Магазин одразу зачинили, не зважаючи на робочий час. Власниця сусіднього ательє розповідає, що Ганну за косу витягли з магазину, розбили телефон.

"Люди не розуміють української мови, не хочуть спілкуватись українською мовою, тому жінка відстоювала, і сталась на цьому фоні бійка", - каже власниця сусіднього ательє Олена Шульга.

Ганна викликала правоохоронців, розбиратися на місце приїхав російськомовний наряд поліції.

"Вони зауважили, що за законом мають право говорити "тією мовою, якою зручно". А далі пішла процедура складання протоколів. Вони зі мною спілкувались, а ця жінка тим часом пішла, вони навіть не знали ані ім'я, ані прізвища її", - пригадує вдова.

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27 03 2017 20:55
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