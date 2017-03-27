У Дніпрі через українську мову побили багатодітну вдову "кіборга"
Жінка прийшла в магазин за стрічками (з них вона робить обереги солдатам). Однак, продавчині не сподобалась її українська мова, повідомляє ТСН.
"Вона бере ці стрічки, згрібає з прилавка і ховає їх на стелажі. І каже: ідіть звідси! Я дістаю телефон, кажу: ви хочете сказати, що ви не будете мені продавати товар, тому що я розмовляю українською? Да! Пошла вон, отсюда", – розповіла вдова.
Далі Анну схопили за косу і витягли з магазину, ще й розбили телефон і вирвали з вуха сережку у формі тризуба. Свідком цього стала власниця іншого ательє, однак так і не допомогла потерпілій.
Магазин одразу зачинили, не зважаючи на робочий час. Власниця сусіднього ательє розповідає, що Ганну за косу витягли з магазину, розбили телефон.
"Люди не розуміють української мови, не хочуть спілкуватись українською мовою, тому жінка відстоювала, і сталась на цьому фоні бійка", - каже власниця сусіднього ательє Олена Шульга.
Ганна викликала правоохоронців, розбиратися на місце приїхав російськомовний наряд поліції.
"Вони зауважили, що за законом мають право говорити "тією мовою, якою зручно". А далі пішла процедура складання протоколів. Вони зі мною спілкувались, а ця жінка тим часом пішла, вони навіть не знали ані ім'я, ані прізвища її", - пригадує вдова.
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