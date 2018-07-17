Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Дніпрі демонтували 28 МАФів, власники кидали каміння і палили шини, - ФОТО

За словами юриста, власники отримали відповідні приписи, але проігнорували їх
У Дніпрі у вівторок, 17 липня, демонтували 28 МАФів.
У Дніпрі демонтували 28 МАФів, власники кидали каміння і палили шини, - ФОТО Фото: dniprorada.gov.ua

Так, незаконно розміщені тимчасові споруди було знесено на вулиці Бердянської, 1. Зазначено, що такі дії проведено на підставі рішення виконкому Дніпровської міської ради № 636 від 05.07.2018 у зв'язку з відсутністю необхідних дозвільних документів на їх розміщення, повідомляє прес-служба Дніпровського міської ради. 


Фото: Дніпровська міськрада

Юрист департаменту правового забезпечення міськради Наталія Дика додала, що у власників демонтованих МАФів не було жодного з основних документів на законне розміщення тимчасових споруд. Зокрема, йдеться про паспорт-прив'язку. За її словами, за 7 днів власникам вручили  розпорядження на самовільне звільнення території. Вони їх проігнорували, але всі кіоски звільнили від товару.


Фото: Дніпровська міськрада

"Під час демонтажу МАФів невідомі молодики чинили опір комунальникам та співробітникам муніципальної варти, яка охороняла проведення відповідних робіт. Порушники жбурляли каміння, використовували бити та палили шини. На відповідну ситуацію відреагувала поліція", - йдеться у повідомленні.


Фото: Дніпровська міськрада

Як повідомив начальник відділу тимчасових споруд інспекції з благоустрою міськради Володимир Трегубов, городяни, які проживають поруч, постійно скаржилися на постійний бруд, поганий запах і шум. Тому з власниками МАФів було розірвано договори, раніше укладені з КП "Благоустрій міста".

"Після демонтажу кіосків територію очистять від сміття. Також планується провести благоустрій скверу, який знаходиться поруч із місцем колишнього розміщення кіосків", - підсумували в прес-службі. 


Фото: Дніпровська міськрада

Всього від початку року в Дніпрі демонтовано більше 100 незаконних тимчасових споруд.

Нагадаємо,  27 травня кількадесят агресивно налаштованих молодиків на ринку біля станції метро "Лісова" пошкодили торговельну точку продавця, який побив військового пенсіонера і вчора був затриманий, та влаштували сутичку із поліцейськими, зокрема кидали каміння.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2018 17:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діалог зі Сходом

Діалог зі Сходом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.