У Дніпрі демонтували 28 МАФів, власники кидали каміння і палили шини, - ФОТО

За словами юриста, власники отримали відповідні приписи, але проігнорували їх

У Дніпрі у вівторок, 17 липня, демонтували 28 МАФів.

Так, незаконно розміщені тимчасові споруди було знесено на вулиці Бердянської, 1. Зазначено, що такі дії проведено на підставі рішення виконкому Дніпровської міської ради № 636 від 05.07.2018 у зв'язку з відсутністю необхідних дозвільних документів на їх розміщення, повідомляє прес-служба Дніпровського міської ради.



Фото: Дніпровська міськрада

Юрист департаменту правового забезпечення міськради Наталія Дика додала, що у власників демонтованих МАФів не було жодного з основних документів на законне розміщення тимчасових споруд. Зокрема, йдеться про паспорт-прив'язку. За її словами, за 7 днів власникам вручили розпорядження на самовільне звільнення території. Вони їх проігнорували, але всі кіоски звільнили від товару.



Фото: Дніпровська міськрада

"Під час демонтажу МАФів невідомі молодики чинили опір комунальникам та співробітникам муніципальної варти, яка охороняла проведення відповідних робіт. Порушники жбурляли каміння, використовували бити та палили шини. На відповідну ситуацію відреагувала поліція", - йдеться у повідомленні.



Фото: Дніпровська міськрада

Як повідомив начальник відділу тимчасових споруд інспекції з благоустрою міськради Володимир Трегубов, городяни, які проживають поруч, постійно скаржилися на постійний бруд, поганий запах і шум. Тому з власниками МАФів було розірвано договори, раніше укладені з КП "Благоустрій міста".

"Після демонтажу кіосків територію очистять від сміття. Також планується провести благоустрій скверу, який знаходиться поруч із місцем колишнього розміщення кіосків", - підсумували в прес-службі.



Фото: Дніпровська міськрада

Всього від початку року в Дніпрі демонтовано більше 100 незаконних тимчасових споруд.

Нагадаємо, 27 травня кількадесят агресивно налаштованих молодиків на ринку біля станції метро "Лісова" пошкодили торговельну точку продавця, який побив військового пенсіонера і вчора був затриманий, та влаштували сутичку із поліцейськими, зокрема кидали каміння.