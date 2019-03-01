У Дніпропетровській області громада УПЦ МП підтримала перехід до ПЦУ

Парафіяни з церкви УПЦ (МП) на Дніпропетровщині проголосували за перехід до Православної церкви України

Віряни Свято-Покровського храму УПЦ МП в селі Рубанівському Васильківського району Дніпропетровської області підтримали перехід до Православної церкви України.

Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили 3 січня в храмі.

За словами представників храму, настоятель церкви отець Василь 30 грудня опісля служби виніс на розсуд вірян пропозицію щодо приєднання храму до ПЦУ, пропозиція була підтримана шляхом голосування підняттям рук.

"Ми цього не заперечуємо і не приховуємо. Я думаю, це перший крок. А після надання Україні томосу 6 січня буде певна послідовність кроків, мабуть, нам будуть допомагати юристи, напевно, треба буде зареєструвати новий статут в місцевих органах", – зазначив Володимир Дерев’янко, помічник настоятеля храму.

Він також підтвердив, що віряни організували збір підписів за перехід під юрисдикцію ПЦУ.

Водночас в інформаційному відділі Дніпропетровської єпархії УПЦ МП заявили, що інформація про перехід Свято-Покровського храму в селі Рубанівському під юрисдикцію Православної церкви України начебто не відповідає дійсності.

"Громада й надалі перебуває в юрисдикції Дніпропетровської єпархії Української православної церкви", – заявили в єпархії.

Додамо, прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ заявила, що парафії храмів трьох сіл Вінницької області повідомили про рішення перейти до новоствореної Православної української церкви.