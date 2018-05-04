У Facebook підтвердили, що читають переписку користувачів

Facebook сканує посилання і зображення, якими користувачі обмінюються в месенджері, а якщо надходить попередження про неналежний контент - модератори читають повідомлення.

Представники компанії підтвердили виданню, що листування сканують роботи: вони перевіряють посилання на віруси і аналізують, чи не зображені чи на фотографіях знущання над дітьми. Ключові слова з месенджера залишають поза передачею рекламодавцям, запевняють розробники.

Facebook спішно змінює політику конфіденційності через скандал з витоком даних. Компанія пообіцяла, що користувачі зможуть видалити всю зібрану про них інформацію. Від стеження сторонніх додатків можна позбутися в настройках безпеки, повідомляє Bloomberg з посиланням на інтерв'ю Марка Цукерберга.

Нагадаємо, що засновник Facebook Марк Цукерберг повідомив про те, що соціальна мережа видалила більше 270 сторінок і облікових записів користувачів, які пов'язані з російською компанією Агентство інтернет-досліджень.

Згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.