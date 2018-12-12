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У Фонді держмайна заявили про зрив приватизації Одеського припортового заводу

Компанія подала до суду на Фонд держмайна для скасування результатів конкурсу
Голова Фонду державного майна Віталій Трубаров повідомив, що консалтингова компанія "Грант Торнтон", яка програла у конкурсі на роль інвестиційного радника приватизації низки великих компаній, у суді затягує початок приватизації.
У Фонді держмайна заявили про зрив приватизації Одеського припортового заводу Фото: infoindustria.com

Зокрема, компанія подала до суду на Фонд держмайна для скасування результатів конкурсу, через що обрані інвестиційні радники не можуть розпочати підготовку державних підприємств до приватизації, зокрема Одеського припортового заводу.

"Це навмисне затягування старту приватизації, цій компанії ще від початку не потрібен був чесний і прозорий конкурс. Вони прийшли "зривати" результати відбору і вони своє завдання виконують. Вчора вони заявили відвід одному судді, наступного разу заявлять іншому, і це може тривати місяцями", - повідомив Трубаров.

Зазначимо, що обрання інвестиційних радників є одним з етапів проведення приватизації великих державних компаній, що відбувається за новим законодавством України. Зокрема, серед обов'язків інвестиційних радників проведення підготовки конкретного об'єкта приватизації до продажу.

Фонд державного майна запланував виставити Одеський припортовий завод (99,567%) на продаж у лютому, а "Центренерго" (78,29% ) - у червні наступного року.

 

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12 12 2018 14:05
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