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У Франції кандидатку у президенти Ле Пен закидали яйцями, - ВІДЕО

Це сталось за три дні до другого туру виборів президента країни, в якому Ле Пен змагатиметься з Еммануелем Макроном
У лідера французького "Національного фронту" Марін Ле Пен кидали яйця під час її поїздки в Бретань, де у політика заплановані передвиборні заходи.
У Франції кандидатку у президенти Ле Пен закидали яйцями, - ВІДЕО Фото:Reuters

Відео опубліковане на сайті телеканалу BFM TV.

Група противників програми Ле Пен при появі кандидата в президенти почала кидати в її сторону яйця і скандувати гасло "Вам тут немає чого робити, мадам!".

На відео видно, що співробітники служби безпеки Ле Пен, закривши собою лідера.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня. Згідно даними голосування, Еммануель Макрон набрав 24,01% голосів, кандидат від ультраправої партії Національний фронт Ле Пен заручилася підтримкою 21,30% виборців.

Макрон і Ле Пен проходять до другого туру виборів президента, який намічений на 7 травня.

Зазначимо, французькі ЗМІ викрили претендентку на крісло президента Франції Марін Ле Пен у плагіаті цілих уривків з виступу колишнього кандидата у президенти Франсуа Фійона.

 
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