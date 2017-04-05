У Франції кандидатку у президенти Ле Пен закидали яйцями, - ВІДЕО
Відео опубліковане на сайті телеканалу BFM TV.
Група противників програми Ле Пен при появі кандидата в президенти почала кидати в її сторону яйця і скандувати гасло "Вам тут немає чого робити, мадам!".
На відео видно, що співробітники служби безпеки Ле Пен, закривши собою лідера.
Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня. Згідно даними голосування, Еммануель Макрон набрав 24,01% голосів, кандидат від ультраправої партії Національний фронт Ле Пен заручилася підтримкою 21,30% виборців.
Макрон і Ле Пен проходять до другого туру виборів президента, який намічений на 7 травня.
Зазначимо, французькі ЗМІ викрили претендентку на крісло президента Франції Марін Ле Пен у плагіаті цілих уривків з виступу колишнього кандидата у президенти Франсуа Фійона.
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