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У Франції при сходженні на Монблан загинув український альпініст

В суботу вранці, коли буря вщухла, вертоліт рятувальників виявив тіло чоловіка
У Франції при сходженні на гору Монблан загинув 42-річний альпініст з України.
У Франції при сходженні на Монблан загинув український альпініст Фото: з відкритих джерел

В п'ятницю, 18 серпня, чоловік почав сходження на гору, де його застала буря. Близько 22:00 за місцевим часом він сам подав рятувальникам сигнал про допомогу. Однак вони не змогли приступити до рятувальної операції через негоду, - повідомляє Le Figaro.

В суботу вранці, коли буря вщухла, вертоліт рятувальників виявив тіло чоловіка.

Причиною смерті, ймовірно, стало падіння зі скелі.

Нагадаємо, в австрійських Альпах рятувальник та альпіністка загинули після того, як обірвався канат, що підіймав їх на борт гелікоптера. Чоловік-альпініст вижив.

 

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20 08 2017 11:25
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