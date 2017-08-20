CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Франції при сходженні на гору Монблан загинув 42-річний альпініст з України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції при сходженні на Монблан загинув український альпініст
В суботу вранці, коли буря вщухла, вертоліт рятувальників виявив тіло чоловіка
Фото: з відкритих джерел
В п'ятницю, 18 серпня, чоловік почав сходження на гору, де його застала буря. Близько 22:00 за місцевим часом він сам подав рятувальникам сигнал про допомогу. Однак вони не змогли приступити до рятувальної операції через негоду, - повідомляє Le Figaro.
В суботу вранці, коли буря вщухла, вертоліт рятувальників виявив тіло чоловіка.
Причиною смерті, ймовірно, стало падіння зі скелі.
Нагадаємо, в австрійських Альпах рятувальник та альпіністка загинули після того, як обірвався канат, що підіймав їх на борт гелікоптера. Чоловік-альпініст вижив.
На Евересті загинув відомий швейцарський альпініст-рекордсмен Улі Штек.
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20 08 2017 11:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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