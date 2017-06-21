У Франції ще два міністри заявили про відставку

Раніше у відставку пішла міністр оборони Сільві Гулар, яка також є членом Демократичного руху

Від посад в уряді Франції відмовилися ще два міністри, які представляють партію Демократичний рух (MoDem).

Йдеться про Маріель де Сарне, яка була призначена на посаду глави Міністерства з європейських справ, а також Франсуа Байру, який повинен був керувати Мін'юстом, пише "Інтерфакс-Україна".

При цьому раніше у відставку пішла міністр оборони Сільві Гулар, яка також є членом Демократичного руху.

Звільнення з посад у французькому Кабміні представників MoDem пов'язані зі справою про фіктивне працевлаштування.

Так, французька прокуратура почала попереднє розслідування у зв'язку з інформацією про те, що Демократичний рух оформляв своїх функціонерів в якості помічників депутатів Європарламенту, оплачуючи таким чином власні витрати з бюджету ЕП.

Раніше президент Франіціі Еммануель Макрон представив склад нового уряду.

Нагадаємо, президентський рух Еммануеля Макрона "Вперед, Республіко!" набрав 355 мандатів на парламентських виборах у Франції, тоді як для більшості потрібно 289.