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У французькому Марселі сталася стрілянина, двоє загиблих

Двоє жертв — чоловіки віком близько 30 років — загинули на місці
Проти ночі 26 травня у французькому Марселі невідомі розстріляли двох людей з автоматів Калашникова.
У французькому Марселі сталася стрілянина, двоє загиблих Фото: La Provence

Стрілянина сталася близько першої години ночі за місцевим часом. Нападники атакували приміщення місцевого спортклубу, - повідомляє видання La Provence.

Двоє жертв — чоловіки віком близько 30 років — загинули на місці. Видання повідомляє, що інцидент має всі ознаки "кримінальних розбірок".

Нагадаємо, 21 травня група невідомих із закритими обличчями відкрила вогонь з автоматичної зброї по молодим людям у французькому Марселі.

 
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26 05 2018 12:58
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