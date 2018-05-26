CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПроти ночі 26 травня у французькому Марселі невідомі розстріляли двох людей з автоматів Калашникова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У французькому Марселі сталася стрілянина, двоє загиблих
Двоє жертв — чоловіки віком близько 30 років — загинули на місці
Фото: La Provence
Стрілянина сталася близько першої години ночі за місцевим часом. Нападники атакували приміщення місцевого спортклубу, - повідомляє видання La Provence.
Двоє жертв — чоловіки віком близько 30 років — загинули на місці. Видання повідомляє, що інцидент має всі ознаки "кримінальних розбірок".
Нагадаємо, 21 травня група невідомих із закритими обличчями відкрила вогонь з автоматичної зброї по молодим людям у французькому Марселі.
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