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У горах між Еквадором і Перу знайшли жаб з кігтями на великих пальцях

Учені назвали цей вид Hyloscirtus hillisi
У горах між Еквадором і Перу, на схилах на висоті понад 2 000 метрів виявили новий вид деревних жаб.
У горах між Еквадором і Перу знайшли жаб з кігтями на великих пальцях Фото: sciencealert.com

Їхні передні ноги мають незвичайну особливість - кігтеподібну структуру в основі великого пальця, функція якої невідома. Кіготь може бути використаний для захисту від хижаків або, можливо, в якості зброї в боях між самцями, інформує Science Alert.

Цих жаб ретельно вивчили дослідники на чолі з Сантьяго Р. Роном з Католицького університету Еквадору, які провели як морфологічні спостереження, так і генетичне тестування, щоб встановити, що ця жаба дійсно є новим видом.

Учені назвали цей вид Hyloscirtus hillisi - торрентна жаба Хіллисі (Hillisi), на честь Девіда Хілліса, який виявив три види в роді Hyloscirtus в Еквадорі в 1980-х роках.

Дістатися до жаб було нелегко. Команда змогла знайти тільки два середовища їх існування: одне з пуголовками і молодняком, друге - із невеликою кількістю дорослих.

Через невелику кількість знайдених жаб, а також тому, що видобуток корисних копалин в регіоні вже вплинув на популяції амфібій, дослідники вважають, що нещодавно виявлена торрентна жаба Хіллисі повинна увійти в аннали як така, що знаходяться під загрозою зникнення.

Також, австралієць помітив, як десяток очеретяних жаб їхали на триметровому пітоні.

 
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07 01 2019 15:20
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