У готелі на Львівщині після корпоративу отруїлися 11 осіб

Усім, хто звернувся по медичну допомогу, було встановлено первинний діагноз – гостра кишкова інфекція

У Славському в готельному комплексі "Перлина Карпат" після корпоративу, що проводила ІТ-компанія за медичною допомогою звернулося 11 осіб.

Подію було зафіксовано Львівським облцентром екстренної медичної допомоги медицини катастроф 13 січня, повідомили у Держпродспоживслужбі Львівської області.

"Група у кількості 41 особи проводила корпоратив, харчувалися протягом 11-12 січня у закладі, сніданки та банкет-вечері, обіди – за межами закладу", - йдеться у повідомленні.

Усім, хто звернувся по медичну допомогу, було встановлено первинний діагноз – гостра кишкова інфекція.

"Спільними симптомами у постраждалих були підвищення температури тіла, блювота, нудота, діарея, болі в животі. Хворі від госпіталізації відмовились та виїхали з готельного комплексу за місцем проживання (м. Київ, Київська обл., Черкаська обл, та м.Баку)", - зазначили у Держпродспоживслужбі.

У ресторані готельного комплексу, який перебуває в оренді ФОП Романишака Н.Б., було проведено позапланову перевірку з відбором проб продуктів, води, змивів з об’єктів довкілля.

"Проведено раптове обстеження персоналу. На даний час проводиться комплекс протиепідемічних заходів по локалізації спалаху. Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби", - повідомили у ДПСС.

Нагадаємо, що у Львівській області були госпіталізовані з отруєнням п'ятеро маленьких дітей, які відпочивали в одному з готельних комплексів. Діти поступили в лікарню з одного готелю в смт Східниця.