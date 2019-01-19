У готелі на Львівщині після корпоративу отруїлися 11 осіб
Подію було зафіксовано Львівським облцентром екстренної медичної допомоги медицини катастроф 13 січня, повідомили у Держпродспоживслужбі Львівської області.
"Група у кількості 41 особи проводила корпоратив, харчувалися протягом 11-12 січня у закладі, сніданки та банкет-вечері, обіди – за межами закладу", - йдеться у повідомленні.
Усім, хто звернувся по медичну допомогу, було встановлено первинний діагноз – гостра кишкова інфекція.
"Спільними симптомами у постраждалих були підвищення температури тіла, блювота, нудота, діарея, болі в животі. Хворі від госпіталізації відмовились та виїхали з готельного комплексу за місцем проживання (м. Київ, Київська обл., Черкаська обл, та м.Баку)", - зазначили у Держпродспоживслужбі.
У ресторані готельного комплексу, який перебуває в оренді ФОП Романишака Н.Б., було проведено позапланову перевірку з відбором проб продуктів, води, змивів з об’єктів довкілля.
"Проведено раптове обстеження персоналу. На даний час проводиться комплекс протиепідемічних заходів по локалізації спалаху. Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби", - повідомили у ДПСС.
Нагадаємо, що у Львівській області були госпіталізовані з отруєнням п'ятеро маленьких дітей, які відпочивали в одному з готельних комплексів. Діти поступили в лікарню з одного готелю в смт Східниця.
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