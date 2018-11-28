У готелях і базах відпочинку вздовж Арабатської Стрілки розмістять військових на час воєнного стану
Готовність вилучити у підприємців готелі висловив голова Генічеської районної державної адміністрації Олександр Воробйов під час прес-конференції з журналістами, передають "НикВести".
"До мене надійшло запитання від керівництва країни, скільки я можу розмістити тут, на місці військових. Я при представниках ЗМІ зазначу, що я розміщу тут стільки військових, скільки буде необхідно для захисту нашої з вами території всієї України. А це 40 кілометрів Арабатської стрілки. Всі бази відпочинку… Я не буду слухати ті слюні і соплі деяких керівників установ, які будуть говорити, що вони вже були запечатані приміщення на зимовий період. Всі відкриємо, а когось відправимо куди треба і на скільки потрібно", – зазначив він.
Читайте також: Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА
Чиновник також зазначив, що він готовий відібрати у підприємців їх турбази в районі Арабатської стрілки і розмістити там українських військових. Це обумовлено небезпекою наступу з боку Росії, говорить Воробйов.
"Сьогодні нікого не хвилює, що в 10 разів збільшено присутність військової техніки поруч з нами. Навіщо їм десятки тисяч, сотні броньованої техніки? Це все поряд з нами, все ось тут за Чонгаром. Цілодобово вони там копають, зводять інженерні споруди. Навіщо вони це роблять? А потім ми будемо говорити, чому ми так зробили, що відкрили кордони? Я вважаю, що воєнний стан саме для таких територій, як Генічеський район, який впритул наближений до російського окупанта, ми просто повинні дякувати за це (військовий стан, – прим.). Президент наголосив, і я це зроблю, що ніяких обмежень конституційних прав і свобод громадян не буде", – заявив Олександр Воробйов.
Нагадаємо, закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".
Воєнний стан вводиться в 10 областях України(Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Вінницькій).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата