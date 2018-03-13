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У Греції українця засудили на 180 років за перевезення нелегальних мігрантів

Чоловік заявив, що громадянам країн ЄС чи Туреччини дають значно менші терміни
У Греції 40-річний український моряк Денис Бровченко отримав 180 років ув'язнення за обвинуваченнями в організації перевезення сирійських біженців.
У Греції українця засудили на 180 років за перевезення нелегальних мігрантів Фото: Marina Militare / Handout via

Скандал із засудженням українців у Греції за подібними обвинуваченнями набрав обертів у лютому 2018 року, коли рідні затриманих спільно з представниками офісу омбудсмена дали прес-конференцію у Києві та публічно звернулися за допомогою до МЗС, повідомляє ТСН.ua з посиланням на брата засудженого, Андрія Бровченка.

Денис Бровченко висловив припущення, що дипломати інших країн якимось чином домовляються з Грецією щодо своїх засуджених громадян. Про це він сказав у своєму зверненні з в'язниці Коридаллос в Афінах. 

"Всі, кого ви бачите в цій камері, - громадяни України, ув'язнені на довічний термін. За що? Всі були затримані береговою охороною під час перевезення біженців із Близького Сходу до Італії морським шляхом. Зараз це розповсюджена вакансія в Європі. А ось наслідки є нечуваним сюрпризом для кожного - довічне ув'язнення. Найприкріше у цій ситуації, що місцева влада не дає можливості виправдати і захистити себе, а представники наших держав (консульство) ігнорують всі наші багаторазові прохання про допомогу, такі, як юридична підтримка або хоча б візит і консультація. Ми не знаємо, що зазначено в наших показах, за якими статтями нас звинувачують, як захищатися у суді. Всі ці моменти, виявляється, не варті уваги нашого консула, який за службовим обов'язком повинен допомагати співгромадянам, які потрапили в біду за кордоном", - заявив Бровченко.

За словами моряка, "всі опинилися тут, допомагаючи людям бігти від війни в Європу, яка їх приймає".

За словами Бровченка, вбивцям і наркоторговцям тут дають лише кілька років.

"Можливо, уряд намагається налякати потенційних перевізників такими термінами, щоб іншим не хотілося повторювати... Дуже цікавий момент: обвинувачені за такі ж злочини громадяни ЄС або Туреччини сидять тут максимум кілька років і звільняються. Тобто з їхніми державами вдалося досягти якоїсь домовленості. Чому ж з нашими це неможливо? З цього напрошується висновок, що ми тут консервуємося без єдиного шансу на виправдання заради чиєїсь вигоди. Дуже не хочеться думати, що наш уряд в курсі і просто заплющує очі", - додав Юровченко.

Нагадаємо, що в Греції за перевезення нелегальних мігрантів затримані 120 громадян України.

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13 03 2018 15:08
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