Понад 150 українців, засуджених за перевезення нелегалів, "застрягли" в Греції

"Грецька сторона теж розуміє необхідність вирішення цього питання"

У Греції перебуває понад 150 громадян України, затриманих або засуджених за перевезення нелегальних мігрантів, українська влада вирішує питання їхнього повернення на батьківщину.

"Ми проводили переговори з головним прокурором міста Пірей та генпрокурором Греції. Окремий блок під час переговорів склали проблемні питання щодо захисту прав громадян України, які утримуються у Греції за перевезення нелегальних мігрантів. Таких загалом понад 150 осіб", - повідомив "Українській правді" заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Українська і грецька сторони під час переговорів досягли домовленостей про підготовку двостороннього договору, який би врегульовував це питання, додав Кирилича

В першу чергу мова йде про повернення понад 20 осіб, які були засуджені за перевезення нелегалів, потім були умовно звільнені, але не можуть покинути Грецію, додав він

"Грецька сторона теж розуміє необхідність вирішення цього питання – надання дозволу умовно звільненим повернутися в Україну", - сказав Кирилич.

На підготовку відповідного двостороннього договору треба не менше півроку часу, заявив Кирилич.

Разом з тим Україна з Грецією вже досягли певних домовленостей щодо дозволу громадянам України, членам екіпажу судна "Mekong Spirit" повернутися на батьківщину.

"Мова йде про 17 українців, які вже рік перебувають на цьому судні. Домовленості щодо їх повернення на батьківщину уже досягнуті", - підсумував Кирилич.

Нагадаємо, шість українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися в Україну.