В Україну повернулися моряки, яких півтора року не випускали з Греції

"Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких"

Шість українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися в Україну.

"Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України", - написав глава МЗС Павло Клімкін у Twitter.

Цьому передувала "тривала, складна, але результативна робота консулів", відзначив Клімкін.

"Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких", - підсумував міністр.

У листопаді 2016 року вантажне судно RS 300-97 під прапором України з сімома членами екіпажу – громадянами України, які, за словами капітана, виконували рейс з Чорногорії в Ліван, подало сигнал біди в територіальних водах Греції і через несправність було доставлене на буксирі в порт Палеохора на острові Крит.

На борту судна виявили мільйони пачок сигарет, походження яких було важко ідентифікувати. Екіпаж стверджував, що вантаж легальний. Розслідування підтвердило, що за маршрутом українського судна не фіксувалися випадки контрабанди, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Efsyn.gr.

Нагадаємо, з піратського полону в Нігерії звільнено шістьох українських моряків.