У Греції затримали судно з тонною конопель на борту
Грецьких правоохоронців про підозріле судно поінформували французькі колеги. Конфіскація наркотиків стала результатом триденної операції, повідомляє Reuters.
Судно затримували чотири човни охорони і два літаки. Підозрюване судно Celine Star було помічено літаком Frontex неподалік острова Крит.
Риболовне судно, яке прямувало з Сирії у невідомому напрямку, безуспішно намагалося втекти та було супроводжено у порт Ієрапетра острова Крит, де під час перевірки було виявлено коноплі, вартістю близько 15 млн євро. Капітан судна і чотири члени екіпажу були затримані.
Нагадаємо, що уряд Греції планує зайнятися вирощуванням марихуани для медичних цілей, щоб відновити економіку країни після семирічної фінансової кризи.
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