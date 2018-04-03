У Греції затримали судно з тонною конопель на борту

Капітан судна і чотири члени екіпажу були затримані

У Греції берегова охорона вилучила близько 1,3 тонни конопель, захованих на борту судна біля острова Крит.

Грецьких правоохоронців про підозріле судно поінформували французькі колеги. Конфіскація наркотиків стала результатом триденної операції, повідомляє Reuters.

Судно затримували чотири човни охорони і два літаки. Підозрюване судно Celine Star було помічено літаком Frontex неподалік острова Крит.

Риболовне судно, яке прямувало з Сирії у невідомому напрямку, безуспішно намагалося втекти та було супроводжено у порт Ієрапетра острова Крит, де під час перевірки було виявлено коноплі, вартістю близько 15 млн євро. Капітан судна і чотири члени екіпажу були затримані.

Нагадаємо, що уряд Греції планує зайнятися вирощуванням марихуани для медичних цілей, щоб відновити економіку країни після семирічної фінансової кризи.