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У Греції затримали судно з тонною конопель на борту

Капітан судна і чотири члени екіпажу були затримані
У Греції берегова охорона вилучила близько 1,3 тонни конопель, захованих на борту судна біля острова Крит.
У Греції затримали судно з тонною конопель на борту Фото: aquatek-filips.livejournal.com/

Грецьких правоохоронців про підозріле судно поінформували французькі колеги. Конфіскація наркотиків стала результатом триденної операції, повідомляє Reuters.

Судно затримували чотири човни охорони і два літаки. Підозрюване судно Celine Star було помічено літаком Frontex неподалік острова Крит.

Риболовне судно, яке прямувало з Сирії у невідомому напрямку, безуспішно намагалося втекти та було супроводжено у порт Ієрапетра острова Крит, де під час перевірки було виявлено коноплі, вартістю близько 15 млн євро. Капітан судна і чотири члени екіпажу були затримані.

Нагадаємо, що уряд Греції планує зайнятися вирощуванням марихуани для медичних цілей, щоб відновити економіку країни після семирічної фінансової кризи.

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04 03 2018 17:53
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