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У Грузії опозиція вимагає визнати недійсними результати другого туру виборів президента

У центрі Тбілісі 2 грудня громадяни вийшли на протест проти результатів другого туру президентських виборів
У Грузії об'єднана опозиція заявила про свій намір подати в суд, аби визнати недійсними результати другого туру президентських виборів.
У Грузії опозиція вимагає визнати недійсними результати другого туру виборів президента Фото: interpressnews.ge

Таку вимогу оголосив кандидат у президенти від опозиції (яку очолює екс-президент Грузії та екс-очільник Одеської області Міхеїл Саакашвілі) Грігол Вашаджзе на мітингу 2 грудня перед будівлею парламенту Тбілісі.

"У нас немає президента, президент є у "Крадійської мрії" у та Бідзіни Іванішвілі. Наші юристи готують позов, який подамо до суду та будемо вигамати скасувати результати президентських виборів. Також необхідно провести розслідування", - сказав Вашадзе.

Зазначимо, у центрі Тбілісі 2 грудня громадяни вийшли на протест проти результатів другого туру президентських виборів. Як зазначає видання "ИнтерпрессНьюс", йдеться про фальсифікацію, шантаж, тиск під час другого етапу виборів.

Нагадаємо, що 28 листопада у Грузії відбулися вибори президента, які вперше в історії країни виграла жінка. Так новою президенткою країни стала підтримувана керівною партією Саломе Зурабішвілі.

Додамо, Центральна виборча комісія Грузії в четвер опублікувала дані другого туру президентських виборів після підрахунку 100% голосів: Зурабішвілі набрала 59,52% голосів.

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02 12 2018 17:17
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