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У Харкові до 12 років за держзраду засудили 84-річного чоловіка

Чоловік збирав для Росії таємні відомості про оборонні замовлення України
Орджонікідзевський райсуд Харкова засудив до 12 років ув'язнення 84-річного харків'янина Мехті Логунова за звинуваченням у державній зраді.
У Харкові до 12 років за держзраду засудили 84-річного чоловіка Фото: khar.gp.gov.ua

"Прокуратура довела, що зловмисник збирав відомості, які належать науковим установам та становлять державну таємницю. У подальшому інформацію планувалося передати представникам іноземної держави – Росії", - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області.

Правоохоронці розповіли, що в поле зору Служби безпеки України зловмисник потрапив у серпні 2017 року.

"Діючи на шкоду обороноздатності та державній безпеці України він збирав відомості щодо державного оборонного замовлення, яке виконується одним із наукових центрів міста на підставі угод з Міністерством оборони України", - кажуть у прокуратурі.

Зазначається, що наразі вирок суду ще не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження. Зараз засуджений перебуває під вартою.

У коментарі "Українській правді" адвокат Логунова Максим Шаповалов розповів, що суд виніс вирок 30 липня. Тепер захист збирається оскаржувати це рішення. На подачу апеляції в нього є 30 днів.

Як повідомлялося, 17 серпня 2017 року в Харкові СБУ затримала Логунова як організатора угруповання, що було підготовлене російською розвідкою.

У вересні того ж року чоловіку оголосили про підозру в державній зраді. Українські оперативники встановили, що Логунов за завданням російських кураторів створив агентурну мережу з 18 людей, до складу якої входила агентурно-бойова група та інформатори.

Правоохоронці зазначали, що ватажка затримали після отримання таємних даних стосовно військових розробок у рамках Державного оборонного замовлення.

Також СБУ підозрювало, що угрупування, створене Логуновим, отримало з Росії завдання "вчинити вбивство кількох громадських діячів України".

Нагадаємо, СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею "державна зрада" щодо першого заступника глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова.

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31 07 2018 14:38
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