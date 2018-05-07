У Харкові вибухнув автомобіль гендиректора фармацевтичної фабрики
Про це повідомило "Depo.Харків" з посиланням на поінформоване джерело в органах Національної поліції.
За відомостями співрозмовника агентства, підрив автомобіля "Ауді" стався на вулиці Гризодубової, 54.
Джерело підкреслило, що в момент вибуху в автомобілі перебував генеральний директор фармацевтичної фабрики "Здоровя" Олександр Доровський та два його охоронці. Усі троє отримали легкі тілесні ушкодження.
На місці працюють слідчі.
У відділі комунікацій ГУ Нацполіції України в Харківській області інформацію про вибух у машині підтвердили, однак стверджують, що постраждалих немає.
"В результаті події ніхто з громадян не постраждав... Попередньо встановлено, що вибухом пошкоджено задню частину автомобілю Ауді. Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 15, ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років", – повідомляють у поліції.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Фото: facebook.com/police.kharkov
Нагадаємо, на Житомирщині у дворі приватного будинку вибухнув боєприпас часів Другої світової.
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