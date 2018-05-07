У Харкові вибухнув автомобіль гендиректора фармацевтичної фабрики

На момент вибуху, за інформацією ЗМІ, очільник фабрики і двоє його охоронців були в авто

У Харкові вибухнув автомобіль, в якому перебував генеральний директор місцевої фармацевтичної фабрики ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" Олександр Доровський.

Про це повідомило "Depo.Харків" з посиланням на поінформоване джерело в органах Національної поліції.

За відомостями співрозмовника агентства, підрив автомобіля "Ауді" стався на вулиці Гризодубової, 54.

Джерело підкреслило, що в момент вибуху в автомобілі перебував генеральний директор фармацевтичної фабрики "Здоровя" Олександр Доровський та два його охоронці. Усі троє отримали легкі тілесні ушкодження.

На місці працюють слідчі.

У відділі комунікацій ГУ Нацполіції України в Харківській області інформацію про вибух у машині підтвердили, однак стверджують, що постраждалих немає.

"В результаті події ніхто з громадян не постраждав... Попередньо встановлено, що вибухом пошкоджено задню частину автомобілю Ауді. Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 15, ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років", – повідомляють у поліції.



Фото: facebook.com/police.kharkov



Фото: facebook.com/police.kharkov

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