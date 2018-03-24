У Харкові викрили реабілітаційний центр, де "лікували" молитвами і насильством
Центр розташовувався у приватному секторі. На момент обшуків там виявили 39 жінок і чоловіків, - повідомляє прокуратура Харківщини.
Як розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов, центр знаходився в одному із будинків приватного сектору у Московському районі. Під час санкціонованого судом обшуку приміщення виявлено 39 жінок та чоловіків.
Фото: прокуратура Харківщини
"Наразі встановлено, що до пацієнтів, яких "лікували" у закладі, застосовувалося психологічне насилля. У них відбирали документи та мобільні телефони, примусово утримували в приміщенні у неналежних та антисанітарних умовах без повноцінного харчування та медичного забезпечення. У якості "лікування" пацієнти читали Біблію та молилися", — розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов.
Фото: прокуратура Харківщини
На трьох поверхах будівлі розмістили спальні з двоярусними ліжками, кухню та кілька санвузлів. На деяких ліжках лежали брудні матраци та ковдри. Деякі з них взагалі були без постільної білизни. Приміщення погано опалювалися. В окремих кімнатах зі стелі стікала вода, а стіни покрилися пліснявою. Усі вікна були зачинені та без ручок для відкривання, а міжкімнатні двері обладнані запірними пристроями та замками.
Триває слідство.
Раніше, Харківська місцева прокуратура №1 спільно з СБУ та Національною поліцією викрила діяльність низки підпільних реабілітаційних центрів, де примусово утримували і нібито надавали медичну допомогу алко- і наркозалежним людям.
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