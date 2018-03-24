У Харкові викрили реабілітаційний центр, де "лікували" молитвами і насильством

Над хворими людьми у центрі знущалися та чинили тиск

У Московському районі Харкова правоохоронці підпільний реабілітаційний центр, де "лікували" алкоголізм і наркоманію молитвами та психологічним насиллям.

Центр розташовувався у приватному секторі. На момент обшуків там виявили 39 жінок і чоловіків, - повідомляє прокуратура Харківщини.

Як розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов, центр знаходився в одному із будинків приватного сектору у Московському районі. Під час санкціонованого судом обшуку приміщення виявлено 39 жінок та чоловіків.

Фото: прокуратура Харківщини

"Наразі встановлено, що до пацієнтів, яких "лікували" у закладі, застосовувалося психологічне насилля. У них відбирали документи та мобільні телефони, примусово утримували в приміщенні у неналежних та антисанітарних умовах без повноцінного харчування та медичного забезпечення. У якості "лікування" пацієнти читали Біблію та молилися", — розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов.

Фото: прокуратура Харківщини

На трьох поверхах будівлі розмістили спальні з двоярусними ліжками, кухню та кілька санвузлів. На деяких ліжках лежали брудні матраци та ковдри. Деякі з них взагалі були без постільної білизни. Приміщення погано опалювалися. В окремих кімнатах зі стелі стікала вода, а стіни покрилися пліснявою. Усі вікна були зачинені та без ручок для відкривання, а міжкімнатні двері обладнані запірними пристроями та замками.

Триває слідство.

Раніше, Харківська місцева прокуратура №1 спільно з СБУ та Національною поліцією викрила діяльність низки підпільних реабілітаційних центрів, де примусово утримували і нібито надавали медичну допомогу алко- і наркозалежним людям.