У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії

25 серпня в Харкові зареєстровано завізний випадок малярії в іноземного громадянина, який побував у місті Канакрі Республіки Гвінея.

Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.

"Під час проведення епідеміологічного розслідування встановлено: у хворого з 23.08.2017 з'явилися скарги на підвищення температури тіла до 39 градусів, остуд, слабкість. Уперше звернувся по медичну допомогу 25 серпня в швидку медичну допомогу, госпіталізований у Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласна клінічна інфекційна лікарня", де протягом клінічного обстеження встановлено діагноз "малярія", - йдеться в повідомленні.

За місцем проживання хворого було проведено епідеміологічне розслідування і комплекс протиепідемічних заходів.

У лабораторному центрі нагадують, що малярія входить у групу захворювань, які важко надаються до лікування, що робить її небезпечною для здоров'я.

"Якщо після відвідування країни з тропічним кліматом у вас виникла лихоманка, з'явилися головний біль, біль у м'язах, негайно звертайтеся до лікаря! Обов'язково попередьте лікаря, яку країну ви відвідували і коли", - йдеться в зверненні.

Нагадаємо, що у Сумах від правця померла п'ятирічна дівчинка. Вона поранила ногу, коли грала у дворі.