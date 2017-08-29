У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії
Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.
"Під час проведення епідеміологічного розслідування встановлено: у хворого з 23.08.2017 з'явилися скарги на підвищення температури тіла до 39 градусів, остуд, слабкість. Уперше звернувся по медичну допомогу 25 серпня в швидку медичну допомогу, госпіталізований у Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласна клінічна інфекційна лікарня", де протягом клінічного обстеження встановлено діагноз "малярія", - йдеться в повідомленні.
За місцем проживання хворого було проведено епідеміологічне розслідування і комплекс протиепідемічних заходів.
У лабораторному центрі нагадують, що малярія входить у групу захворювань, які важко надаються до лікування, що робить її небезпечною для здоров'я.
"Якщо після відвідування країни з тропічним кліматом у вас виникла лихоманка, з'явилися головний біль, біль у м'язах, негайно звертайтеся до лікаря! Обов'язково попередьте лікаря, яку країну ви відвідували і коли", - йдеться в зверненні.
Нагадаємо, що у Сумах від правця померла п'ятирічна дівчинка. Вона поранила ногу, коли грала у дворі.
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