Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії

Було проведено епідеміологічне розслідування і комплекс протиепідемічних заходів
25 серпня в Харкові зареєстровано завізний випадок малярії в іноземного громадянина, який побував у місті Канакрі Республіки Гвінея.
У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії Фото: google.com

Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.

"Під час проведення епідеміологічного розслідування встановлено: у хворого з 23.08.2017 з'явилися скарги на підвищення температури тіла до 39 градусів, остуд, слабкість. Уперше звернувся по медичну допомогу 25 серпня в швидку медичну допомогу, госпіталізований у Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласна клінічна інфекційна лікарня", де протягом клінічного обстеження встановлено діагноз "малярія", - йдеться в повідомленні.

За місцем проживання хворого було проведено епідеміологічне розслідування і комплекс протиепідемічних заходів.

У лабораторному центрі нагадують, що малярія входить у групу захворювань, які важко надаються до лікування, що робить її небезпечною для здоров'я.

"Якщо після відвідування країни з тропічним кліматом у вас виникла лихоманка, з'явилися головний біль, біль у м'язах, негайно звертайтеся до лікаря! Обов'язково попередьте лікаря, яку країну ви відвідували і коли", - йдеться в зверненні.

Нагадаємо, що у Сумах від правця померла п'ятирічна дівчинка. Вона поранила ногу, коли грала у дворі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2017 22:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.