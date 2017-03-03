У Харкові знову вироблятимуть бронетранспортери
"Днями затверджене державне оборонне замовлення на 2017 рік. Там є робота і для ім. Малишева, і для Львівського, і для Миколаївського, і для Київського, і для Житомирського бронетанкових заводів. Приємна новина: там є замовлення і для Харківського тракторного. Давайте будемо починати відновлювати наше спецвиробництво. Бо наші МТ-ЛБ дуже добре зарекомендували себе під час оборони держави", - заявив президент Петро Порошенко, перебуваючи з робочою поїздкою на підприємстві, повідомляє "Укрінформ".
Порошенко також наголосив, що робота на "Укрборонпром" вже дозволила іншим підприємствам, зокрема, в Харкові заводу ім.Малишева змінити на краще свою економічну ситуацію.
Нагадаємо, у 2016 році ДП "Київський бронетанковий завод", яке входить до складу держкорпорації "Укроборонпром", зробило для Збройних сил України понад півсотні нових БТР-3.
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