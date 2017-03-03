Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Харкові знову вироблятимуть бронетранспортери

За словами Порошенка, МТ-ЛБ дуже добре зарекомендували себе під час оборони держави"
На Харківському тракторному заводі планується поновити випуск бронетранспортерів МТ-ЛБ.
У Харкові знову вироблятимуть бронетранспортери Фото: kraina-info.com

"Днями затверджене державне оборонне замовлення на 2017 рік. Там є робота і для ім. Малишева, і для Львівського, і для Миколаївського, і для Київського, і для Житомирського бронетанкових заводів. Приємна новина: там є замовлення і для Харківського тракторного. Давайте будемо починати відновлювати наше спецвиробництво. Бо наші МТ-ЛБ дуже добре зарекомендували себе під час оборони держави", - заявив президент Петро Порошенко, перебуваючи з робочою поїздкою на підприємстві, повідомляє "Укрінформ".

Порошенко також наголосив, що робота на "Укрборонпром" вже дозволила іншим підприємствам, зокрема, в Харкові заводу ім.Малишева змінити на краще свою економічну ситуацію.

Нагадаємо, у 2016 році ДП "Київський бронетанковий завод", яке входить до складу держкорпорації "Укроборонпром", зробило для Збройних сил України понад півсотні нових БТР-3.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 03 2017 16:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.