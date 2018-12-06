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У Херсоні "швидка" насмерть збила жінку на пішохідному переході

Автомобіль їхав на червоне світло з увімкненим проблисковим маячком і сигналізацією
У Херсоні сьогодні вранці, 12 червня 2018 року, машина швидкої допомоги насмерть збила жінку на пішохідному переході.
У Херсоні "швидка" насмерть збила жінку на пішохідному переході Фото: 0552.ua

Аварія сталася в Корабельному районі міста, повідомляє сайт поліції в Херсонській області.

"На перехресті вулиць Робітничої і Івана Богуна жінка на зелене світло переходила дорогу. У цей час з увімкненим проблисковим маячком і звуковою сигналізацією перехрестя на червоне світло проїжджав автомобіль швидкої допомоги, який терміново доставляв у лікарню хвору дитину. Водій транспортного засобу скоїв наїзд на пішохода, в результаті чого жінка від отриманих травм загинула на місці події", - йдеться у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація події - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засоби (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що в січні в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю карети швидкої допомоги в Києві постраждали п'ятеро людей.

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12 06 2018 12:36
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