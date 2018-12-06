У Херсоні "швидка" насмерть збила жінку на пішохідному переході
Аварія сталася в Корабельному районі міста, повідомляє сайт поліції в Херсонській області.
"На перехресті вулиць Робітничої і Івана Богуна жінка на зелене світло переходила дорогу. У цей час з увімкненим проблисковим маячком і звуковою сигналізацією перехрестя на червоне світло проїжджав автомобіль швидкої допомоги, який терміново доставляв у лікарню хвору дитину. Водій транспортного засобу скоїв наїзд на пішохода, в результаті чого жінка від отриманих травм загинула на місці події", - йдеться у повідомленні.
Попередня правова кваліфікація події - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засоби (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, що в січні в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю карети швидкої допомоги в Києві постраждали п'ятеро людей.
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