У Івано-Франківську побили голову Всеукраїнського братства ОУН-УПА: він у лікарні
Інцидент стався ввечері 27 грудня, коли 21-річний чоловік напідпитку почав конфлікт з двома пішоходами. Жінку він штовхнув у бік, а чоловіка, яким виявився Борович, вдарив кулаком в обличчя. Коли Богдан Борович впав на землю - нападник продовжив бити його в голову, повідомляє "Громадське".
Під час спроби втечі - нападника зупинили перехожий та поліцейський, що проходив повз.
Постраждалого голову братства ОУН-УПА відправили до лікарні, де йому діагностували забій головного мозку, крововилив і перелом кісток лицевого черепа.
Поліція оголосила про підозру нападнику за статтею 122 Кримінального кодексу (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров'я). Йому загрожує обмеження чи позбавлення волі до трьох років.
Нападник є уродженцем Узбекистану.
У братстві ОУН-УПА опублікували заяву, в якій вимагають від правоохоронців провести оперативне розслідування через напад на Боровича.
"Члени Конгресу Українських Націоналістів, воїни ОУН-УПА, всі представники патріотичних сил розцінюють факт побиття лідера національно-патріотичного руху України як виклик та супротив з боку антинародної коаліції олігархічних угрупувань активній життєвій позиції Богдана Боровича", - йдеться в заяві ОУН-УПА, яку опублікувала журналістка Жанна Титаренко.
Богдан Борович у 1994-1998 роках обіймав пост міського голови Івано-Франківська. Також він був депутатом обласної ради трьох скликань. Входить до політичної партії "Конгрес українських націоналістів"
Нагадаємо, що у Голосіївському відділенні поліції Києва чоловік вкусив за руку поліцейського, бо хотів "звільнити" свого затриманого за крадіжку товариша..
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