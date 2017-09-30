У Калинівці досі фіксують поодинокі вибухи
Відкритих осередків горіння нема. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.
У службі уточнили, що "це штатна ситуація при роботі на місцевості, яка забруднена вибухонебезпечними предметами і не становить загрози для мешканців постраждалих районів".
Загиблих, внаслідок інциденту, немає. За оперативною інформацією травмовано 2 особи, яких відправили до лікарні.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
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