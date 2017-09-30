У Калинівці досі фіксують поодинокі вибухи

Інформація про загиблих не надходила

Станом на ранок 30 вересня на військових складах біля Калинівки Вінницької області досі спостерігається поодинока детонація боєприпасів.

Відкритих осередків горіння нема. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У службі уточнили, що "це штатна ситуація при роботі на місцевості, яка забруднена вибухонебезпечними предметами і не становить загрози для мешканців постраждалих районів".

Загиблих, внаслідок інциденту, немає. За оперативною інформацією травмовано 2 особи, яких відправили до лікарні.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).