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У Каталонії призначили новий уряд

Торра призначив кабінет міністрів
Новий президент іспанського регіону Каталонія Кім Торра призначив кабінет міністрів, члени якого не перебувають під слідством у справі про незаконне проголошення незалежності регіону минулого року.
У Каталонії призначили новий уряд Фото: з відкритих джерел

"Президент Каталонії Кім Торра призначив кабінет міністрів, що складається з членів, які не перебувають під слідством у справі про проголошення незалежності минулого року", -  повідомляє АР. 

Зазначається, що таким чином регіональний глава відкрив шлях до припинення семимісячного вакууму, в якому знаходився уряд Каталонії після референдуму минулої осені.

Раніше Торра відклав затвердження регіонального уряду через те, що Мадрид відхилив кандидатури чотирьох міністрів, які знаходяться у в'язниці або ж в екзилі. 

Нагадаємо, новий голова уряду Каталонії Хоакім Торра 17 травня заступив на посаду. У присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI й іспанську конституцію. На лацкані піджака політика була жовта стрічка на знак солідарності із заарештованими активістами і політиками, що виступають за незалежність Каталонії.

 

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30 05 2018 13:48
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