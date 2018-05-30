У Каталонії призначили новий уряд

Новий президент іспанського регіону Каталонія Кім Торра призначив кабінет міністрів, члени якого не перебувають під слідством у справі про незаконне проголошення незалежності регіону минулого року.

"Президент Каталонії Кім Торра призначив кабінет міністрів, що складається з членів, які не перебувають під слідством у справі про проголошення незалежності минулого року", - повідомляє АР.

Зазначається, що таким чином регіональний глава відкрив шлях до припинення семимісячного вакууму, в якому знаходився уряд Каталонії після референдуму минулої осені.

Раніше Торра відклав затвердження регіонального уряду через те, що Мадрид відхилив кандидатури чотирьох міністрів, які знаходяться у в'язниці або ж в екзилі.