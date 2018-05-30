У Каталонії призначили новий уряд
"Президент Каталонії Кім Торра призначив кабінет міністрів, що складається з членів, які не перебувають під слідством у справі про проголошення незалежності минулого року", - повідомляє АР.
Зазначається, що таким чином регіональний глава відкрив шлях до припинення семимісячного вакууму, в якому знаходився уряд Каталонії після референдуму минулої осені.
Раніше Торра відклав затвердження регіонального уряду через те, що Мадрид відхилив кандидатури чотирьох міністрів, які знаходяться у в'язниці або ж в екзилі.
Нагадаємо, новий голова уряду Каталонії Хоакім Торра 17 травня заступив на посаду. У присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI й іспанську конституцію. На лацкані піджака політика була жовта стрічка на знак солідарності із заарештованими активістами і політиками, що виступають за незалежність Каталонії.
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