Новий прем'єр Каталонії не присягнув королю Іспанії
У присязі він пообіцяв справно виконувати свої обов'язки і бути відданим "народу Каталонії", повідомляє місцеве видання Lavanguardia.
У присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI й іспанську конституцію. На лацкані піджака політика була жовта стрічка на знак солідарності із заарештованими активістами і політиками, що виступають за незалежність Каталонії.
Членів іспанського уряду не було на церемонії.
Нагадаємо, Торру обрали головою Каталонії 14 травня. Він є близьким другом екс-голови женералітету Каталонії Карлеса Пучдемона і висувався на вибори за списком його руху "Разом за Каталонію". Перед голосуванням Торра назвав Пучдемона "легітимним головою" Каталонії і пообіцяв у разі обрання продовжити курс на незалежність регіону.
За підсумками голосування в парламенті Каталонії в суботу, 12 травня, депутат Торра не отримав абсолютної більшості голосів депутатів.
Нагадаємо, що Пучдемон був зміщений з прем'єрської посади після скандального референдуму про незалежність Каталонії. Після цього він втік до Бельгії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"