Новий прем'єр Каталонії не присягнув королю Іспанії

Заступаючи на посаду, у присязі Хоакім Торра не згадав владу Іспанії.

Новий голова уряду Каталонії Хоакім Торра 17 травня заступив на посаду.

У присязі він пообіцяв справно виконувати свої обов'язки і бути відданим "народу Каталонії", повідомляє місцеве видання Lavanguardia.

У присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI й іспанську конституцію. На лацкані піджака політика була жовта стрічка на знак солідарності із заарештованими активістами і політиками, що виступають за незалежність Каталонії.

Членів іспанського уряду не було на церемонії.

Нагадаємо, Торру обрали головою Каталонії 14 травня. Він є близьким другом екс-голови женералітету Каталонії Карлеса Пучдемона і висувався на вибори за списком його руху "Разом за Каталонію". Перед голосуванням Торра назвав Пучдемона "легітимним головою" Каталонії і пообіцяв у разі обрання продовжити курс на незалежність регіону.

За підсумками голосування в парламенті Каталонії в суботу, 12 травня, депутат Торра не отримав абсолютної більшості голосів депутатів.

Нагадаємо, що Пучдемон був зміщений з прем'єрської посади після скандального референдуму про незалежність Каталонії. Після цього він втік до Бельгії.