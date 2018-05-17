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Новий прем'єр Каталонії не присягнув королю Іспанії

Заступаючи на посаду, у присязі Хоакім Торра не згадав владу Іспанії.
Новий голова уряду Каталонії Хоакім Торра 17 травня заступив на посаду.
Новий прем Фото: dw.com

У присязі він пообіцяв справно виконувати свої обов'язки і бути відданим "народу Каталонії", повідомляє місцеве видання Lavanguardia.

У присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI й іспанську конституцію. На лацкані піджака політика була жовта стрічка на знак солідарності із заарештованими активістами і політиками, що виступають за незалежність Каталонії.

Членів іспанського уряду не було на церемонії.

Нагадаємо, Торру обрали головою Каталонії 14 травня. Він є близьким другом екс-голови женералітету Каталонії Карлеса Пучдемона і висувався на вибори за списком його руху "Разом за Каталонію". Перед голосуванням Торра назвав Пучдемона "легітимним головою" Каталонії і пообіцяв у разі обрання продовжити курс на незалежність регіону.

За підсумками голосування в парламенті Каталонії в суботу, 12 травня, депутат Торра не отримав абсолютної більшості голосів депутатів.

Нагадаємо, що Пучдемон був зміщений з прем'єрської посади після скандального референдуму про незалежність Каталонії. Після цього він втік до Бельгії.

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17 05 2018 16:57
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