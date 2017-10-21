У Кенії гелікоптер з журналістами впав до озера: п'ятеро загинули

У центральній частині Кенії гелікоптер з журналістами на борту впав до озера Накуру, п'ятеро осіб загинули.

Про це повідомляє Daily Nation.

Згідно з інформацією видання, падіння гелікоптера відбулося незабаром після зльоту.

Свідки події стверджують, що вертоліт незадовго до аварії покинув готель Jarika Hotel, а перед аварією летів на низькій висоті. На його борту перебувало п'ятеро осіб, зокрема, пілот і чотири журналіста. За словами сенатора Накуру Сьюзан Кіхіки, троє осіб, що перебували на борту, були членами її відділу комунікації.

Зазначається, що журналісти летіли на мітинг.

Нагадаємо, на Мальті підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була авторкою розслідувань корупції в рамках проекту Panama Papers. Журналістка загинула. Вибуховий пристрій, від якого загинула журналістка, прикріпили під її машиною і привели в дію дистанційно, заявила прес-секретар уряду Мальти.