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Журналістку на Мальті підірвали за допомогою дистанційно керованої бомби

Раніше журналістка зверталася в поліцію
Вибуховий пристрій, від якого загинула журналістка на Мальті, прикріпили під її машиною і привели в дію дистанційно. Про це заявила прес-секретар уряду Мальти
Журналістку на Мальті підірвали за допомогою дистанційно керованої бомби Фото: reuters.com

Повідомляється, що такі перші результати поліцейського розслідування.

"Нові свідчення змушують нас думати, що бомба була поміщена під машину і була приведена в дію на відстані", - заявила прес-секретар уряду Мальти, інформує Reuters.

Вона повідомила, що британські поліцейські приєдналися до голландських судових експертів і команди Федерального бюро розслідувань США, щоб допомогти у цій справі.

Повідомляється, що іноземні експерти повинні допомогти ідентифікувати мобільний телефон, який використовувався для вибуху бомби.

Місцева поліція раніше заявляла, що злочинці, ймовірно, використовували для вбивства вибухівку Semtex, яку на Мальті раніше не застосовували.

Нагадаємо, на Мальті підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була авторкою розслідувань корупції в рамках проекту Panama Papers. Журналістка загинула.

 

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19 10 2017 22:55
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