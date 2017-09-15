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У Кремлі кажуть, що не відмовляються від гуманітарної допомоги ОРДЛО

Пєсков сказав, що мова йде про простому перерозподілі коштів і це не передбачає скорочення одних витрат на користь інших
Росія не має наміру відмовлятися від гуманітарної допомоги жителям ОРДЛО.
У Кремлі кажуть, що не відмовляються від гуманітарної допомоги ОРДЛО Фото: mchs.gov.ru

"Мови про те, щоб Росія відмовилася від гуманітарної допомоги жителям Донбасу, йти не може. Не йдеться й не йтиметься", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

Раніше видання "РБК" з посиланням на джерела повідомило, що Росія має намір відмовитися від "гуманітарної підтримки" окупованої частини Донбасу на користь фінансування проектів у Криму та Калінінграді.

У свою чергу Пєсков заявив, що мова йде про простому перерозподілі коштів, що не передбачає скорочення одних витрат на користь інших.

"Там йде перерозподіл, але разом з тим це не означає, що буде скорочення якихось напрямків на користь якихось там", - сказав він журналістам.

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15 09 2017 13:58
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