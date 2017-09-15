У Кремлі кажуть, що не відмовляються від гуманітарної допомоги ОРДЛО

Пєсков сказав, що мова йде про простому перерозподілі коштів і це не передбачає скорочення одних витрат на користь інших

Росія не має наміру відмовлятися від гуманітарної допомоги жителям ОРДЛО.

"Мови про те, щоб Росія відмовилася від гуманітарної допомоги жителям Донбасу, йти не може. Не йдеться й не йтиметься", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

Раніше видання "РБК" з посиланням на джерела повідомило, що Росія має намір відмовитися від "гуманітарної підтримки" окупованої частини Донбасу на користь фінансування проектів у Криму та Калінінграді.

У свою чергу Пєсков заявив, що мова йде про простому перерозподілі коштів, що не передбачає скорочення одних витрат на користь інших.

"Там йде перерозподіл, але разом з тим це не означає, що буде скорочення якихось напрямків на користь якихось там", - сказав він журналістам.