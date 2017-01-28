У Кремлі повідомили, про що говорили Путін і Трамп
Про це повідомили в прес-службі Кремля, пише УНІАН.
Президенти обговорювали актуальні міжнародні проблеми, зокрема, боротьбу з тероризмом, стан справ на Близькому Сході, арабо-ізраїльський конфлікт, сферу стратегічної стабільності і нерозповсюдження, ситуацію навколо іранської ядерної програми і Корейського півострова.
Порушувались також основні аспекти кризи в Україні.
Сторони домовились налагодити партнерську співпрацю по всіх цих та інших напрямах. Пріоритетом названо об'єднання зусиль у боротьбі з головною загрозою – міжнародним тероризмом.
"Президенти висловилися за налагодження реальної координації російських і американських дій з метою розгрому ІДІЛ та інших терористичних угрупувань у Сирії", – сказано в повідомленні Кремля.
"Підкреслювалася важливість відновлення взаємовигідних торгово-економічних зв'язків між діловими колами двох країн, що могло б додатково стимулювати поступальний і сталий розвиток двосторонніх відносин", – додали в прес-службі, зазначивши, що президенти збираються опрацювати можливі строки їх особистої зустрічі.
"Дональд Трамп попросив передати побажання щастя і процвітання російському народу, зазначивши, що народ США з симпатією ставиться до Росії і її громадян. Володимир Путін, у свою чергу, підкреслив, що в Росії відчувають аналогічні почуття до американців", – підсумували в Кремлі.
Лідери домовилися підтримувати регулярні особисті контакти.
Нагадаємо, телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна відбулася в суботу, 28 січня. До неї прикута особлива увага світової громадськості через можливу зміну політики санкцій США щодо Росії.
У п’ятницю на спільній прес-конференції Дональда Трампа і британського прем’єр-міністра Терези Мей президент США заявив, що про зняття санкцій з Росії «говорити поки надто рано». Раніше старший радник Трампа Келліенн Конвей заявляла все ж, що скасування санкцій проти Росії «розглядається».
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