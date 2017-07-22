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У Криму через відсутність туристів розпродають готелі

Підприємці, які здавали житло в оренду, маючи шалені збитки
Через провал туристичного сезону в окупованому Криму власники готелів та пансіонатів серйозно знижують ціни.
У Криму через відсутність туристів розпродають готелі Фото: PhotoXPress

Чимало місцевих підприємців взагалі хочуть вийти з бізнесу, повідомляє "Радіо "Свобода".

Зі слів видання, багато хто з місцевих підприємців вже зробили висновки і намагаються вийти з бізнесу. Зокрема, у колись дуже популярному селищі Малий Маяк, що неподалік від Алушти, пляжі були переповнені відпочивальниками.

Зараз у селищі зовсім порожньо – туристів ні з материкової України, ні з Росії, які колись полюбляли Крим, нема. Тож підприємці, які здавали житло в оренду, маючи шалені збитки, виставляють нерухомість на продаж.

"На цей момент у Малому Маяку продаються всі санаторії, які там є", – каже ріелтор кримського агентства нерухомості Дмитро Буланов.

Нагадаємо, що представники окупаційної адміністрації у Криму заявляють, що влада України нібито намагається завадити поїздкам українських туристів на курорти півострова.

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22 07 2017 17:17
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