У Криму через відсутність туристів розпродають готелі
Чимало місцевих підприємців взагалі хочуть вийти з бізнесу, повідомляє "Радіо "Свобода".
Зі слів видання, багато хто з місцевих підприємців вже зробили висновки і намагаються вийти з бізнесу. Зокрема, у колись дуже популярному селищі Малий Маяк, що неподалік від Алушти, пляжі були переповнені відпочивальниками.
Зараз у селищі зовсім порожньо – туристів ні з материкової України, ні з Росії, які колись полюбляли Крим, нема. Тож підприємці, які здавали житло в оренду, маючи шалені збитки, виставляють нерухомість на продаж.
"На цей момент у Малому Маяку продаються всі санаторії, які там є", – каже ріелтор кримського агентства нерухомості Дмитро Буланов.
Нагадаємо, що представники окупаційної адміністрації у Криму заявляють, що влада України нібито намагається завадити поїздкам українських туристів на курорти півострова.
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