Окупанти звинуватили українську владу у "туристичній блокаді" Криму

Ставленики Кремля переконують, що "Крим не залежить від українського туриста"

Представники окупаційної адміністрації у Криму заявляють, що влада України нібито намагається завадити поїздкам українських туристів на курорти півострова

Заяву про нібито блокаду з боку України зробив "голова Держкомітету у справах міжнаціональних стосунків Криму" Заур Смірнов пишуть "РІА Новости".

"Київ зробив спробу організувати нову блокаду півострова, цього разу туристичну. Наші джерела з числа службовців Держприкордонслужби повідомляють про те, що отримали від київського керівництва команду створювати штучні перешкоди", - сказав він.

На його думку, такі заходи "продиктовані страхом" того, що українці побачать реальну обстановку в Криму.

"Ми раді бачити українських туристів в Криму, де для всіх відпочиваючих створені комфортабельні умови і гарантована безпека Але спроба Києва блокувати поїздки своїх громадян нас не лякає, так як Крим не залежить від українського туриста" - підкреслив Смирнов.

Нагадаємо, що попит росіян на відпочинок в Криму в порівнянні з 2016 роком впав приблизно на третину, про це свідчать дані Російського союзу туріндустрії.

В свою чергу, російські ЗМІ окупованого Криму активно намагаються створити картинку "вдалого" початку туристичного сезону і заявляють про збільшення на травневі свята пасажиро-транспортного потоку з материкової України.