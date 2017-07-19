Окупанти звинуватили українську владу у "туристичній блокаді" Криму
Заяву про нібито блокаду з боку України зробив "голова Держкомітету у справах міжнаціональних стосунків Криму" Заур Смірнов пишуть "РІА Новости".
"Київ зробив спробу організувати нову блокаду півострова, цього разу туристичну. Наші джерела з числа службовців Держприкордонслужби повідомляють про те, що отримали від київського керівництва команду створювати штучні перешкоди", - сказав він.
На його думку, такі заходи "продиктовані страхом" того, що українці побачать реальну обстановку в Криму.
"Ми раді бачити українських туристів в Криму, де для всіх відпочиваючих створені комфортабельні умови і гарантована безпека Але спроба Києва блокувати поїздки своїх громадян нас не лякає, так як Крим не залежить від українського туриста" - підкреслив Смирнов.
Нагадаємо, що попит росіян на відпочинок в Криму в порівнянні з 2016 роком впав приблизно на третину, про це свідчать дані Російського союзу туріндустрії.
В свою чергу, російські ЗМІ окупованого Криму активно намагаються створити картинку "вдалого" початку туристичного сезону і заявляють про збільшення на травневі свята пасажиро-транспортного потоку з материкової України.
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