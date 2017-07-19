Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Окупанти звинуватили українську владу у "туристичній блокаді" Криму

Ставленики Кремля переконують, що "Крим не залежить від українського туриста"
Представники окупаційної адміністрації у Криму заявляють, що влада України нібито намагається завадити поїздкам українських туристів на курорти півострова
Окупанти звинуватили українську владу у "туристичній блокаді" Криму Фото: pravda.com.ua

Заяву про нібито блокаду з боку України зробив "голова Держкомітету у справах міжнаціональних стосунків Криму" Заур Смірнов пишуть "РІА Новости".

"Київ зробив спробу організувати нову блокаду півострова, цього разу туристичну. Наші джерела з числа службовців Держприкордонслужби повідомляють про те, що отримали від київського керівництва команду створювати штучні перешкоди", - сказав він.

На його думку, такі заходи "продиктовані страхом" того, що українці побачать реальну обстановку в Криму.

"Ми раді бачити українських туристів в Криму, де для всіх відпочиваючих створені комфортабельні умови і гарантована безпека Але спроба Києва блокувати поїздки своїх громадян нас не лякає, так як Крим не залежить від українського туриста" - підкреслив Смирнов.

Нагадаємо, що попит росіян на відпочинок в Криму в порівнянні з 2016 роком впав приблизно на третину, про це свідчать дані Російського союзу туріндустрії.

В свою чергу, російські ЗМІ окупованого Криму активно намагаються створити картинку "вдалого" початку туристичного сезону і заявляють про збільшення на травневі свята пасажиро-транспортного потоку з материкової України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2017 07:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.