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Кількість охочих відпочити в Криму росіян скоротилась втричі

Падіння попиту на путівки в Крим і Краснодарський край серед росіян в цьому сезоні пов'язане з поганою погодою і з інтересом до зарубіжних поїздок
Попит росіян на відпочинок в Криму в порівнянні з 2016 роком впав приблизно на третину, про це свідчать дані Російського союзу туріндустрії.
Кількість охочих відпочити в Криму росіян скоротилась втричі Фото: PhotoXPress

"В кінці травня туроператори говорили про падіння попиту на Крим на 30% в порівнянні з минулим роком", - розповіла прес-секретар відомства Ірина Тюріна агентству "Інтерфакс".

"За багаторічними спостереженнями кримських партнерів, якщо в цей період йде зниження, то тенденцію вже не переламати - таким майже напевно буде весь сезон. Дійсно, зараз, до третьої декади червня, картина не змінилася", - заявила представник РСТ.

Падіння попиту на путівки в Крим і Краснодарський край серед росіян в цьому сезоні пов'язане з поганою погодою і з інтересом до зарубіжних поїздок, розповіла директор Асоціації туроператорів Росії (АТОР) Майя Ломідзе, пише газета "Коммерсант". За словами Ломідзе, інтерес серед індивідуальних туристів до курортів Криму і Краснодарського краю вже до початку літа скоротився на 5-7%, серед організованих груп мандрівників - на 12-15% - в цьому році вони стали більш активно їздити за кордон, наприклад, в Туреччина.

Нагадаємо, російські ЗМІ окупованого Криму активно намагаються створити картинку "вдалого" початку туристичного сезону і заявляють про збільшення на травневі свята пасажиро-транспортного потоку з материкової України.
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19 06 2017 13:58
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