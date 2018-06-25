У Криму перенесли засідання про умовно-дострокове звільнення політв’язня Балуха
Залізничний суд переніс на 5 липня розгляд клопотання про умовно-дострокове звільнення Балуха за першою кримінальною справою, бо не знав про другу кримінальну справу, закріплену за "Роздольненським райсудом", - повідомляє "Крим.Реалії".
За словами адвоката Ольги Дінзе, якщо до 5 липня Роздольненський суд винесе вирок Балуху у справі про "дезорганізацію ізолятора тимчасового утримання", то "Залізничний суд" може відмовити у розгляді клопотання про умовно-дострокове звільнення через те, що політв'язень буде перебувати на етапі у місце відбування покарання.
Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко подякував Балуху за написаний йому лист.
Підконтрольний Росії суд в анексованому Криму засудив Балуха до 3 років 7 місяців колонії-поселення та штрафу в 10 тисяч рублів у січні 2018 року. Це вже другий "судовий процес" над Володимиром Балухом.
У серпні 2017 року в анексованому Криму Балуха засудили до 3,5 років ув’язнення. Його звинуватили у "зберіганні боєприпасів".
Володимир Балух оголосив голодування 19 березня на знак протесту проти сфабрикованої щодо нього справи.
Нагадаємо, 22 червня політв'язень Володимир Балух, який перебуває в СІЗО окупованого Криму, написав листа президентові України Петру Порошенку.
Володимир Балух в СІЗО окупованого Криму голодує вже 98-й день.
Раніше повідомляли, що у понеділок в Сімферополі відбудеться засідання "суду", на якому мають розглянути клопотання захисту Балуха про його умовно-дострокове звільнення (УДЗ).
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