У Криму перенесли засідання про умовно-дострокове звільнення політв’язня Балуха

Підконтрольний окупаційній владі Залізничний районний суд Сімферополя відклав розгляд клопотання про умовно-дострокове звільнення українського активіста, політв’язня Володимира Балуха, який голодує в СІЗО вже 99 днів.

Залізничний суд переніс на 5 липня розгляд клопотання про умовно-дострокове звільнення Балуха за першою кримінальною справою, бо не знав про другу кримінальну справу, закріплену за "Роздольненським райсудом", - повідомляє "Крим.Реалії".

За словами адвоката Ольги Дінзе, якщо до 5 липня Роздольненський суд винесе вирок Балуху у справі про "дезорганізацію ізолятора тимчасового утримання", то "Залізничний суд" може відмовити у розгляді клопотання про умовно-дострокове звільнення через те, що політв'язень буде перебувати на етапі у місце відбування покарання.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко подякував Балуху за написаний йому лист.

Підконтрольний Росії суд в анексованому Криму засудив Балуха до 3 років 7 місяців колонії-поселення та штрафу в 10 тисяч рублів у січні 2018 року. Це вже другий "судовий процес" над Володимиром Балухом.

У серпні 2017 року в анексованому Криму Балуха засудили до 3,5 років ув’язнення. Його звинуватили у "зберіганні боєприпасів".

Володимир Балух оголосив голодування 19 березня на знак протесту проти сфабрикованої щодо нього справи.

Нагадаємо, 22 червня політв'язень Володимир Балух, який перебуває в СІЗО окупованого Криму, написав листа президентові України Петру Порошенку.

Володимир Балух в СІЗО окупованого Криму голодує вже 98-й день.

Раніше повідомляли, що у понеділок в Сімферополі відбудеться засідання "суду", на якому мають розглянути клопотання захисту Балуха про його умовно-дострокове звільнення (УДЗ).