У Криму сталося масштабне відключення світла, - ОНОВЛЕНО
"Весь Крим і Севастополь знеструмлені. Лежить все. В причинах розбираємося", - заявило джерело "Крыминформ" у у підприємствах телекомунікаційної сфери.
Друге джерело припустило, що сталося аварійне відключення на енергомосту з Кубані в Крим.
"Крим.Реалії" зазначає, що знеструмлено весь Сімферополь: немає світла в торгових центрах, кафе, стали тролейбуси. Зв'язок у російській мережі МТС в окупованому Криму відсутній повністю, мобільний оператор Win mobile працює з перебоями.
Російський глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що весь півострів залишився без світла.
"На підстанції "Тамань" через стрибки напруги спрацювала протиаварійна автоматика і відключення ліній. Весь Крим залишився без світла. Протягом трьох годин енергопостачання буде відновлено. Просимо дотримуватися спокою", - написав Аксьонов у Facebook.
Оновлення. В анексованому Криму після аварії на підстанції "Тамань" частково відновили подачу електропостачання. Про це повідомили в прес-службі "Крименерго".
"Частково подано напругу до населених пунктів Керченсько-Феодосійського регіону, Сімферополя, Севастополя, Південного берега Криму, запитано близько половини споживачів півострова", – йдеться у повідомленні.
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