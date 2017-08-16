У Криму священики РПЦ відправляють дітей в табори, де їх "вчать бути розвідниками"

"До агресивної пропаганди мілітаризації домішується релігія і діти думають, що бути мілітаристами - це свята справа"

В анексованому Криму священики Російської православної церкви Московського патріархату беруть участь у військовій пропаганді серед дітей.

"Є приклади, коли російська церква відзначає свято святого Федора Ушакова, і священик везе дітей до військової частини, діти фотографуються з військовою технікою, і ці фото публікують на сайті Кримської єпархії", - розповіла член Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова, інформує "Крим.Реалії".

За її словами, РПЦ роздає гранти на православні табори, де дітей "вчать бути розвідниками".

"До агресивної пропаганди мілітаризації домішується релігія і діти думають, що бути мілітаристами - це свята справа", - зазначила правозахисниця.

Крім того, РПЦ в Криму співпрацює з російським козацтвом, політичними партіями, в заходах для прославлення російської армії, де теж передбачена участь дітей.

"Коли це зводиться в єдину доказову базу, складається жахлива картина, як багато грошей вкладається в агресивну пропаганду серед кримських дітей", - зазначила вона.

Кримський журналіст Сергій Мокрушин нагадав факти, коли священики РПЦ МП проводили "освячення" російських військових комплексів в Криму, а потім виїжджали на материкову Україну для участі в хресних ходах.

Глава Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник на брифінгу розповіла, що на півострові російська влада проводить системну роботу по мілітаризації дітей.

Кримська правозахисна група 16 серпня представила інформаційно-аналітичну доповідь Права людини в умовах мілітаризації Криму, де зібрані факти порушень прав людини російськими військовими і представниками незаконних воєнізованих формувань.

Правозахисники не раз звертали увагу на военізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей в сучасній освіті Росії.

Як повідомляв iPress.ua, Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ Московського патріархату попросила віддати їй 24 об'єкти заповідника "Херсонес Таврійський" у Севастополі.