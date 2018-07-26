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У Криму силовики обшукали будинки п'ятьох неповнолітніх кримських татар

Обшуки проходять у неповнолітніх в селищі Курське: Мустафи Коки, Умера Абдувелієва, Різвана Сейтхалілова, Сейтумера Асанова
26 липня в окупованому Криму пройшли масові обшуки: в чотирьох будинках в селі Курське Білогірського району та одному — в селі Холодовка під Судаком.
У Криму силовики обшукали будинки п Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Ще один обшук раніше пройшов у селі Холодівка Судакського району в Азіз-Мухаммеда Алієва, повідомляє "Кримська солідарності".


Фото: facebook.com/crimeansolidarity


Фото: facebook.com/crimeansolidarity


Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Відомо, що справу, за якою ініційовані обшуки, порушили проти кримських підлітків у травні 2018 року за "наругу над державним прапором Російської Федерації": кримчани зняли російські прапори з будівлі сільської ради Курського та викинули їх в смітник.

Хлопці у цій справі вже свідчили, додають у повідомленні.

Після обшуку Ескендера Абдувелієва та Сейтумера Асанова забрали у Білогорський райвідділок поліції. В будинках інших підлітків обшуки також завершилися, проте вони залишились вдома.

Додамо, з початку російської окупації Криму зафіксовано щонайменше 181 випадок жорстокого поводження з місцевими мешканцями з боку підконтрольної Кремлю "влади", з них 55 випадків тортур, повідомила координатор КримSOS Таміла Ташева.

 
 
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26 07 2018 13:09
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