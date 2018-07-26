У Криму силовики обшукали будинки п'ятьох неповнолітніх кримських татар
Ще один обшук раніше пройшов у селі Холодівка Судакського району в Азіз-Мухаммеда Алієва, повідомляє "Кримська солідарності".
Фото: facebook.com/crimeansolidarity
Фото: facebook.com/crimeansolidarity
Фото: facebook.com/crimeansolidarity
Відомо, що справу, за якою ініційовані обшуки, порушили проти кримських підлітків у травні 2018 року за "наругу над державним прапором Російської Федерації": кримчани зняли російські прапори з будівлі сільської ради Курського та викинули їх в смітник.
Хлопці у цій справі вже свідчили, додають у повідомленні.
Після обшуку Ескендера Абдувелієва та Сейтумера Асанова забрали у Білогорський райвідділок поліції. В будинках інших підлітків обшуки також завершилися, проте вони залишились вдома.
Додамо, з початку російської окупації Криму зафіксовано щонайменше 181 випадок жорстокого поводження з місцевими мешканцями з боку підконтрольної Кремлю "влади", з них 55 випадків тортур, повідомила координатор КримSOS Таміла Ташева.
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