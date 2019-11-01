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У Криму силовики прийшли з обшуками до будинків трьох кримських татар

У будинку Барієва шукали заборонені предмети та літературу, оглянули оргтехніку
В анексованому Криму російські силовики прийшли з обшуками до трьох кримських татар.
У Криму силовики прийшли з обшуками до будинків трьох кримських татар Фото:ukrinform.ua

Обшуки пройшли у селищі Роздольне на північному заході півострова. Силовики прийшли до будинків Османа Османова, Ернеста Алієва та Сервера Барієва.

"Кримська солідарність" повідомила, що Барієв працює зубним техніком, а Алієв - будівельник. Обидва чоловіки мусульмани.

У будинку Барієва шукали заборонені предмети та літературу, оглянули оргтехніку. Силовики нічого не знайшли та не вилучили.

У грудні силовики ФСБ прийшли з обшуками до кримського татарина Алі Османова. Шукали зброю та вибухівку.

На території українського Криму 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світовою спільнотою так званий "референдум" про статус півострова. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про "включення Криму до складу РФ". Відтак Росія анексувала українську територію.

Україна, Європейський союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому "референдумі" та запровадили санкції проти Росії.

Нагадаємо, в анексованому Криму запустили флешмоб на підтримку кримських татар-мусульман, яких несправедливо звинувачують у злочинах.

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11 01 2019 08:52
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